Plottwist in Kameroen: André Onana maakt rentree in nationale selectie

Bondscoach Rigobert Song heeft André Onana (27) tóch weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Kameroen. De doelman van Manchester United stapte tijdens het voorbije WK in Qatar nog op en kondigde aan zijn interlandloopbaan te beëindigen.

De Ontembare Leeuwen spelen tijdens de aankomende interlandperiode op 12 september een kwalificatieduel voor de African Cup of Nations, die eind dit kalenderjaar in Ivoorkust zal worden afgewerkt. In eigen land treft de ploeg van Song die dag Burundi. Na drie gespeelde wedstrijden staat Kameroen op de tweede plaats in groep C, met een punt minder dan Namibië dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.

Artikel gaat verder onder video

Na de eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar (1-0 verlies tegen Zwitserland) werd Onana nog uit de Kameroense selectie gezet. De oud-keeper van Ajax werd volgens de voetbalbond om 'niet-gespecificeerde disciplinaire redenen' gepasseerd. Later werd duidelijk dat Onana en Song het fundamenteel oneens zouden zijn over de manier waarop de doelman zijn rol onder de lat invult. Onana staat erom bekend goed mee te kunnen voetballen en meldt zich zo af en toe met bal en al op de middellijn om vanaf daar het spel voort te zetten.

Onana speelde tot op heden 34 interlands voor Kameroen. Daar zou volgende week dus een 35e duel bij kunnen komen, al is nog niet duidelijk of de keeper in zal gaan op de uitnodiging van Song.