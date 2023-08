PSV heeft beet bij FC Barcelona: 'Medische keuring is gepland'

PSV heeft alweer beet op de transfermarkt. Nadat eerder onder anderen Noa Lang, Ricardo Pepi, Malik Tillman en Jerdy Schouten al werden gehaald door de Eindhovenaren, wordt Sergiño Dest (FC Barcelona) de volgende zomeraanwinst. OGC Nice wordt afgetroefd en de medische keuring zou al zijn gepland. Het gaat om een huurdeal met koopoptie van zo'n tien miljoen euro en de Eindhovenaren nemen de helft van het salaris over.

Dat melden Voetbal International en Eindhovens Dagblad. De ploeg van Peter Bosz beschikt met Jordan Teze, Philipp Mwene en Shurandy Sambo al over drie opties op de rechtsback-positie, maar Teze kan ook centraal achterin uit de voeten en Mwene komt niet voor in de plannen van Bosz. De oefenmeester liet hem voor het treffen met Vitesse zelfs buiten de wedstrijdselectie. Zodra de overgang van Dest officieel aangekondigd wordt, laat PSV hem vermoedelijk naar 1. FSV Mainz 05 vertrekken.

Daarmee krijgt PSV een serieus Amerikaans stempel, nadat eerder Tillman en Pepi al werden gehaald door de Amerikaanse technisch directeur Earnest Stewart. PSV hoopt vaart te zetten achter de komst van Dest en hoopt hem vandaag officieel nog te presenteren. Dan zou hij in theorie op tijd ingeschreven kunnen worden voor het tweeluik met Rangers in de Champions League. De kans dat hij al in actie kan komen, lijkt gezien een compleet gebrek aan wedstrijdritme klein.

In 2020 verruilde Dest Ajax voor een avontuur bij FC Barcelona. De Catalanen betaalden destijds ruim twintig miljoen euro voor de rechterverdediger. Waar de inmiddels 22-jarige Amerikaan in zijn eerste seizoen bij Barcelona nog redelijk vaak in actie kwam, werd het daarna alsmaar minder. De Spaanse club verhuurde hem afgelopen jaar aan AC Milan, maar dat werd ook geen succes. Onder Xavi heeft hij geen minuut meer gespeeld en is hij compleet uit beeld geraakt, waardoor hij mag vertrekken.