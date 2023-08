PSV is dicht bij komst van Aster Vranckx, maar er zijn nog twee voorwaarden

PSV gaat zich spoedig versterken met Aster Vranckx. Volgens journalist Fabrizio Romano wordt de aankondiging van de transfer deze week verwacht. De twintigjarige middenvelder komt over van VfL Wolfsburg; de onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt dat Vranckx bij een vertrek van Ibrahim Sangaré dé kandidaat is om het middenveld te versterken. Hij verwacht dat een persoonlijk akkoord tussen PSV en de Belg geen probleem wordt, maar meldt wel dat een overeenkomst met Wolfsburg nog een 'horde' is. Vranckx werd vorig seizoen verhuurd aan AC Milan en heeft een doorlopend contract tot medio 2025 in Wolfsburg.

Ook De Telegraaf meldt, op basis van Duitse bronnen, dat de transfer van Vranckx in een stroomversnelling kan raken. "Wolfsburg is dicht bij de beoogde middenveldversterking Lovro Majer en is dan bereid mee te werken aan vertrek Vranckx. Voorwaarde is dan dat PSV Ibrahim Sangaré weet te slijten. De opbrengst van de Ivoriaan is nodig om Vranckx te kunnen betalen. Aan de Belgisch international hangt ook weer een prijskaartje van 12 miljoen euro", tweet journalist Jeroen Kapteijns.

Er zijn dus nog twee voorwaarden: PSV moet overeenstemming bereiken met Wolfsburg én Sangaré verkopen. Maandag wees PSV al een eerste bod van Nottingham Forest op Sangaré af. De club uit de Premier League wilde Sangaré huren met een verplichte optie tot koop, die inclusief bonussen 25 miljoen euro bedroeg. Dat bedrag is volgens PSV veel te weinig. PSV wil minstens 37,5 miljoen euro ontvangen voor Sangaré. Dat is ook het bedrag dat in de afkoopclausule in zijn contract wordt genoemd.