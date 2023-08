PSV lijkt Phillipp Mwene kwijt te raken; bij bod van klein bedrag is transfer zo goed als zeker

PSV gaat de in dezer dagen wellicht afscheid nemen van Phillipp Mwene. Diverse media, waaronder Voetbal International en het Eindhovens Dagblad melden dat de Oostenrijker een aanbieding heeft gekregen om terug te keren naar Duitsland. Mainz 05 zou de Eindhovense club een vergoedingssom moeten betalen om de rechtsback over te nemen.

Het komt niet als een verrassing dat Mwene voor een vertrek uit het Philips Stadion staat. Eerder de donderdag werd bekend dat PSV zich graag wil versterken met Sergino Dest. De Eindhovenaren zouden de rechtsback graag willen huren van FC Barcelona. Aan die huurdeal zou wellicht ook een koopclausule worden gekoppeld. Daarmee zou PSV liefst vier rechtsbacks in de selectie hebben.

De club beschikt namelijk al over Jordan Teze, Shurandy Sambo en Phillipp Mwene. De kans lijkt echter groot dat laatstgenoemde gaat vertrekken uit Eindhoven. De Oostenrijker speelt sinds 2020 voor PSV en werd als back-up gehaald uit het netwerk van Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester pikte hem destijds notabene op bij datzelfde Mainz 05.

Mwene presenteerde in de afgelopen jaren zeker niet teleurstellend, en won vijf prijzen: drie Johan Cruijff Schalen en twee KNVB-bekers. Volgens het ED is de verwachting dat Mwene zeker één miljoen euro moet opleveren. Mocht Mainz voldoen aan deze vraagprijs, is de kans groot dat PSV zaken wil doen. Dat kan overigens alleen gebeuren als de Eindhovenaren tijdig een vervanger hebben weten te strikken.