PSV strijdt om ticket voor de Champions League: hier wordt de wedstrijd tegen Rangers FC uitgezonden

Het is een belangrijke, zo niet cruciale dag voor PSV. De Eindhovenaren hopen zich in de laatste dagen van de transferwindow nog op meerdere posities te versterken, maar zullen zich woensdagavond eerst moeten zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De return tegen Rangers FC in de play-offs begint om 21.00 uur en is live te zien op de Nederlandse televisie.

PSV rekende in de derde voorronde van de Champions League kinderlijk eenvoudig af met Sturm Graz. Na de 4-1 overwinning in de heenwedstrijd, zegevierde de formatie van coach Peter Bosz ook in Oostenrijk met duidelijke cijfers: 1-3. Rangers FC was in dezelfde voorronde te sterk voor het Zwitserse Servette, waardoor in de play-offs een herhaling van vorig seizoen op het programma kwam te staan. Vorig jaar troffen PSV en Rangers FC elkaar óók al om een ticket voor de Champions League. De Schotten trokken toen aan het langste eind.

De Eindhovenaren zijn gebrand op revanche, maar na het 2-2 gelijkspel in Glasgow kan het nog alle kanten op. De clash tussen PSV en Rangers FC is woensdagavond live te zien op RTL7. Het eerste fluitsignaal klinkt weliswaar om 21.00 uur, maar de voorbeschouwing op de allesbeslissende wedstrijd voor Bosz en consorten begint al om 19.55 uur. Bij een gelijke stand na negentig minuten volgt er een verlenging. Mocht die ook géén winnaar opleveren, dan volgt de beslissing vanaf de strafschopstip.

Laatste wedstrijd van Bakayoko in PSV-shirt?

PSV lijkt in ieder geval met de sterkst mogelijke elf aan te treden in het eigen Philips Stadion. Bosz zag vorige week tijdens de eerste ontmoeting met Rangers FC weliswaar Olivier Boscagli en André Ramalho geblesseerd uitvallen, maar zij zijn fit genoeg om in de return in actie te komen. Dat is goed nieuws voor PSV en Bosz, want de opties achterin zijn beperkt. De Eindhovenaren hopen zich in de laatste dagen van de transferwindow niet voor niks nog te versterken met een centrumverdediger. Bovendien keert Patrick van Aanholt mogelijk terug in de wedstrijdselectie. De verwachting is echter dat Sergiño Dest na zijn prima debuut in Glasgow de voorkeur krijgt op de linksbackpositie.

Ook Hirving Lozano komt naar alle waarschijnlijkheid nog naar Eindhoven. De Mexicaan lijkt de vervanger van Johan Bakayoko te moeten worden. De Belg wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer, maar is vooralsnog 'gewoon' speler van PSV. Bakayoko wordt woensdagavond daarom 'gewoon' aan de aftrap verwacht.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Loting voor de groepsfase van de Champions League

De winnaar kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het zou voor PSV de eerste deelname sinds 2018 betekenen. De loting voor de groepsfase van het miljoenenbal is donderdagavond en begint om 18.00 uur. In 2018 werd PSV gekoppeld aan FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Rangers FC belandde vorig jaar in een groep met Ajax, Liverpool en Napoli. De Schotten haalden nul punten uit zes wedstrijden.