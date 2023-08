PSV zwaait overbodige vleugelverdediger na twee seizoenen met vijf prijzen uit

PSV heeft woensdagmiddag afscheid genomen van Phillipp Mwene. De vleugelverdediger laat Eindhoven na twee seizoenen achter zich en keert terug naar Duitsland. Daar gaat hij de clubkleuren van FSV Mainz 05 verdedigen. Hij speelde in het verleden ook al voor die club.

Mwene werd in de zomer van 2021 door toenmalig trainer Roger Schmidt naar PSV gehaald. Onder de Duitse oefenmeester was de Oostenrijker een vaste waarde, tot een blessure roet in het eten gooide. Uiteindelijk speelde Mwene 73 wedstrijden voor PSV en won hij liefst vijf prijzen. De KNVB Beker staat twee keer op zijn erelijst, terwijl de Johan Cruijff Schaal drie keer werd gewonnen door de verdediger.

Nu keert de 29-jarige rechtback dus terug naar de Bundesliga. Mwene lag nog tot medio 2024 vast in het Philips Stadion. Het is niet bekend wat PSV qua transfersom ontvangt vanuit Mainz. Mwene stond tussen 2018 en 2021 al onder contract bij FSV Mainz. Daarvoor kwam de in Wenen geboren verdediger uit voor 1. FC Kaiserslautern. In de jeugd speelde Mwene bij Austria Wien en VfB Stuttgart.

De achterhoede van PSV is de laatste dagen onderwerp van gesprek. Zo heeft trainer Peter Bosz op dit moment niet veel opties in zijn laatste linie. In de wedstrijd tegen Rangers moest hij in de slotfase nog middenvelders in het hart van de defensie zetten. Sergiño Dest kwam al naar Eindhoven als verdedigende versterking. Inmiddels is duidelijk dat PSV ook werkt aan een terugkeer van Jarrad Branthwaite van Everton.