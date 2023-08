Robert Mühren van held naar schlemiel: Vitesse draait stand na rode kaart om en wint seizoensopener

Vitesse heeft de allereerste wedstrijd van het Eredivisieseizoen gewonnen. De Arnhemmers namen het op tegen FC Volendam en wonnen uiteindelijk met een nipte 1-2 einduitslag. Mede dankzij een rode kaart voor Volendam vlak voor rust kantelde de wedstrijd en werd Marco van Ginkel uiteindelijk de held voor zijn ploeg.

FC Volendam en Vitesse hadden de eer om het Eredivisieseizoen 2023/2024 af te trappen. Waar de openingswedstrijd van vorig seizoen eindigde in een 0-0, hoefde men in het Kras Stadion niet lang te wachten op de eerste goal. Robert Mühren was het eindstation na een goede voorzet van Bilal Ould-Chikh. De spits dook op bij de tweede paal en tikte de bal achter doelman Eloy Room.

Volendam, dat het zonder de ‘ziekte’ Carel Eiting moest stellen, was de bovenliggende partij in de eerste helft en dacht via opnieuw Mühren aan de 2-0 te komen. Maar de ervaren aanvaller stond buitenspel nadat Demon Mirani een schot loste op Room. Het was sowieso de helft van Mühren. Na 45 minuten spelen zat zijn wedstrijd er namelijk op, nadat hij een speler van Vitesse hard naar het gras werkte. Scheidsrechter Dennis Higler bestrafte de doelpuntenmaker met een directe rode kaart na het bekijken van de VAR-beelden.

In de tweede helft was het dus zaak voor Vitesse, dat in het eerste bedrijf behoorlijk tegenviel, om zich terug te knokken. Nadat eerst Amine Boutrah de bal op de binnenkant van de paal had schoten, was Matthijs Tielemans vlak daarna wel doeltreffend. De middenvelder die overkwam van (Jong) PSV maakte zijn eerste treffer in zijn eerste Eredivisiewedstrijd. Zo stond het na een uur voetbal weer gelijk.

Vanzelfsprekend ging Vitesse op jacht naar meer. De Arnhemmers, nog altijd getraind door Phillip Cocu zochten de aanval in het Kras Stadion. Marco van Ginkel, die op de bank begon omdat hij liever niet speelt op kunstgras, werd uiteindelijk de held voor de bezoekers. De middenvelder was het eindstadion na een uitstekende aanval over de rechterkant. Zo nam Vitesse, vlak voor tijd, de leiding, die uiteindelijk voldoende was voor de eerste winstpartij van het seizoen.