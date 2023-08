Stewart krijgt transfertips voor bij PSV: 'Als dat de deal is, zou ik dat meteen doen'

PSV krijgt het advies om Hirving Lozano zeker bij Napoli op te halen als het daar de gelegenheid voor krijgt. De Mexicaan staat op het lijstje van de Eindhovenaren om de voorhoede te versterken. Hoewel hij alleen lijkt te komen als Johan Bakayoko nog verkocht wordt in deze window, zou dat wel een versterking zijn voor de selectie van Peter Bosz.

“Ik zou Lozano terughalen en dan een mooi bedrag overhouden”, kwam Kees Kwakman bij ESPN tot een duidelijk transferadvies voor PSV. Volgens de voormalig middenvelder heeft Lozano de ideale leeftijd (28) om een ervaren aanwinst te zijn voor PSV, ook in de groepsfase van de Champions League als die komende week zou worden bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Lozano halen, Bakayoko verkopen en een mooi bedrag overhouden. “Als dat de deal is, zou ik dat meteen doen. Nog een doorverkooppercentage bedingen op Bakayoko. Dat lijkt me een prima deal”, denkt Kwakman, die weet dat PSV minimaal zo’n dertig miljoen euro zou willen ontvangen voor de talentvolle rechtsbuiten. Burnley heeft concrete belangstelling, maar bood vooralsnog ‘slechts’ 25 miljoen euro.

PSV krijgt ongevraagd advies over bod van twintig miljoen euro: 'Strik erom'

De twintigjarige Belgische rechtsbuiten debuteerde in maart 2022, nog onder Roger Schmidt, tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. Afgelopen seizoen kwam het onder Ruud van Nistelrooij, die hem eerder ook bij Jong PSV onder zijn hoede had, tot een definitieve doorbraak. Bakayoko speelde 39 wedstrijden in alle competities (negen goals) en groeide zelfs uit tot Belgisch international. Inmiddels staat de teller op vier wedstrijden voor De Rode Duivels en maakte hij in het EK-kwalificatieduel met Estland (0-3) in juni zijn eerste treffer in het shirt van de nationale ploeg.