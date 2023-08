Sydney van Hooijdonk kan met transfer in voetsporen treden van vader Pierre

Sydney van Hooijdonk kan in de laatste dagen van de zomerse transferperiode een stap maken naar een voormalige werkgever van zijn vader Pierre. Volgens de Schotse krant The Daily Record is Celtic namelijk geïnteresseerd in de spits die bij Bologna op een zijspoor is beland.

De Schotse krant beschrijft hoe uitlatingen van Van Hooijdonk senior mogelijk hebben bijgedragen aan het vertrek van Sydney bij zijn huidige werkgever. Die zouden bij Bologna-trainer Thiago Motta dusdanig in het verkeerde keelgat zijn geschoten dat hij geen beroep meer zou willen doen op de spits die afgelopen anderhalf seizoen werd verhuurd aan sc Heerenveen. Namens de Friezen kwam hij in 54 wedstrijden in alle competities tot 26 doelpunten.

Een lowball (laag) bod van Celtic zou voldoende moeten zijn om Bologna tot een afscheid van Van Hooijdonk te bewegen, zo luidt de verwachting van The Daily Record. Eerder werd de aanvaller in verband gebracht met het Duitse VfL Wolfsburg. In Schotland zou hij echter in tegenstelling tot bij de Duitse club verzekerd zijn van Champions League-voetbal; Celtic kroonde zich afgelopen seizoen tot landskampioen en is daardoor automatisch geplaatst voor de groepsfase van het miljardenbal.

Mocht het tot een overgang naar de club uit Glasgow komen, dan treedt Sydney van Hooijdonk in de voetsporen van zijn vader. Die stond van januari 1995 tot juli 1996 eveneens onder contract bij de 53-voudig landskampioen. Hij zou uiteindelijk 69 wedstrijden spelen voor de club en daarin 44 keer het net vinden. Uiteindelijk verkocht Celtic hem na anderhalf seizoen aan Nottingham Forest, waarna Van Hooijdonk ook nog uit zou komen voor clubs als Vitesse, Benfica en Feyenoord. In dienst van laatstgenoemde club sloot hij in 2007 zijn actieve loopbaan af.