Tijjani Reijnders geniet van Milan-teamgenoot: 'Niet te stoppen als hij het op zijn heupen krijgt'

Tijjani Reijnders (25) maakte deze zomer een droomtransfer van AZ naar AC Milan. Bij de Italiaanse topclub voelde hij zich snel thuis in de spelersgroep die enkele grote namen herbergt, waarvan er eentje in het bijzonder een grote indruk op Reijnders maakt. In gesprek met het Algemeen Dagblad onthult de middenvelder ook welk liedje hij zong tijdens zijn onvermijdelijke 'ontgroening'.

Met zijn nieuwe teamgenoten reisde Reijnders kort na het tekenen van een vijfjarig contract af naar de Verenigde Staten. In het spelershotel moest hij zijn zangkwaliteiten ten gehore brengen tegenover de hele groep. Hij koos The Lazy Song van Bruno Mars, al is zijn spel verre van 'lui' te noemen. Reijnders voelde zich al snel thuis, mede dankzij Ruben Loftus-Cheek, die ongeveer gelijktijdig met de oud-speler van AZ overkwam van Chelsea. "Hij is een van mijn maatjes. Maar ik kan met iedereen goed hier. We hebben ook echt een leuk team", zegt Reijnders.

Op het trainingsveld had Reijnders al snel het gevoel dat hij mee kon in het hoge tempo van zijn teamgenoten, waaronder spelers als Christian Pulisic en Olivier Giroud. Een andere ploeggenoot maakte tot dusverre echter de grootste indruk: "Zo’n Rafael Leão is gewoon niet te stoppen als hij het op zijn heupen krijgt. Gelukkig ging ik er snel in mee. Het vertrouwen van de trainer en het warme welkom van andere begeleiders en teamgenoten hebben daar ook heel erg bij geholpen." Wat daarbij ook helpt is dat zijn ouders eveneens meeverhuisden naar Milaan, waar Reijnders en zijn vrouw binnenkort een huis net buiten het centrum zullen betrekken.

Tijdens de eerste speelronde toonde Reijnders direct zijn waarde voor het elftal van trainer Stefano Pioli. Op bezoek bij het Bologna van zijn voormalig AZ-ploeggenoot Sam Beukema verzorgde hij de assist bij de 0-1 van oudgediende Giroud. Bovendien kwamen álle 27 passes die hij in het duel verstuurde aan bij een teamgenoot, een honderd procent-score die zelfs erkende klasbakken als Andrea Pirlo nooit wisten te behalen in het rood-zwart.

Oranje

Als Reijnders het goed blijft doen in Milaan zou weleens snel een debuut in Oranje kunnen volgen. Die verwachting sprak Anco Jansen eerder deze week tenminste uit in het ESPN-programma Voetbalpraat. Reijnders haalde de selectie in de voorbije interlandperiode wel, maar zat bij de duels tegen Kroatië en Italië in de Final Four van de Nations League op de tribune. Bij de aankomende interlands tegen Griekenland en Ierland (op 7 en 10 september) hoopt hij er wél bij te zitten: "Of ik daarbij hoor? De vorige keer liet ik een goede indruk achter, zeiden ze. Als ik dan zo doorga bij Milan, ga ik er stiekem iets meer van uit dat ik erbij kom. En nu het zo lekker gaat, wil ik dat haasje ook bemachtigen."