Transfersom lekt uit: Neymar veel goedkoper dan de 222 miljoen euro die hij ooit kostte

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Neymar zich speler van Al-Hilal mag noemen. De steenrijke club gaat de Braziliaan hoogstwaarschijnlijk overnemen van Paris Saint-Germain, waar naar verluidt al een akkoord mee is bereikt over een overgang. Het Franse RMC Sport meldt zondagavond de transfersom die PSG gaat ontvangen van Al-Hilal.

Neymar verkaste in 2017 voor een bedrag van 222 miljoen euro naar de Franse grootmacht, wat nog altijd de duurste transfer ooit is in de geschiedenis van het voetbal. Zes jaar later gaat de Braziliaan voor een bedrag van negentig miljoen euro (exclusief bonussen) vertrekken uit Parijs.

Artikel gaat verder onder video

PSG-trainer Luis Enrique rekent al niet meer op de diensten van de aanvaller, die volgens RMC Sport dus al een akkoord heeft met Al-Hilal. Zodra Neymar de medische keuring achter de rug heeft, gaat hij hoogstwaarschijnlijk een contract tekenen van twee seizoenen. De inmiddels 31-jarige aanvaller wilde persoonlijk graag naar Barcelona, maar die club beschikt op dit moment niet over de nodige financiële middelen.

Al-Hilal komt uit in de hoogste competitie van Saudi-Arabië, en heeft onder meer Kalidou Koulibaly en Malcom onder contract staan. Neymar werd in de afgelopen zes seizoenen vijf keer kampioen met Paris Saint-Germain.