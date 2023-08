Valentijn Driessen hekelt Feyenoorder en prijst Allard Lindhout: 'Wat een beláchelijke actie was dat!'

Feyenoord legde het vrijdagavond af tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd verliep over het algemeen rustig, totdat er in de tweede helft een situatie ontstond waarna bankzitter Timon Wellenreuther het veld in rende. De reservedoelman van Feyenoord was het niet eens met een beslissing van Allard Lindhout, die hem vervolgens direct de gele kaart presenteerde. Een goede zaak, vindt Valentijn Driessen.

Het onderwerp komt ter sprake in de Kick-Off podcast van De Telegraaf. “Er waren tijdens de Johan Cruijff Schaal ook een aantal spelers die dachten: de KNVB heeft nieuwe regels, maar laten we toch maar eens gaan testen of deze worden gehandhaafd”, begint presentator Kamran Ullah, waarna Driessen direct denkt aan Wellenreuther, die volgens de aanwezigen ‘uit het niets’ het veld in snelde.

“Beláchelijk!”, is de eerste reactie van de chef voetbal van De Telegraaf. “Wat een belachelijke reactie van die Wellenreuther. Wat dat betreft deed scheidsrechter Allard Lindhout het prima om daarvoor meteen een gele kaart te geven”, gaat Driessen verder. “De rest van de bank was in de rest van de wedstrijd mak, want die heb je niet meer gezien. Als scheidsrechters dit volhouden, zijn we daar in ieder geval van verlost.”

Driessen hoopt dat ditzelfde gaat gebeuren met het biergooien vanaf de tribunes, al zag hij dat dat in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal mis ging. “Ik moet eerlijk zeggen: de netten die er hingen, nodigden uit om bier te gooien, want je weet dat het toch niet op het veld kan komen”, vertelt de journalist. “Bij de 0-1 van Noa Lang werd er weer massaal gegooid, wat betekent dat je die netten nú dus nog niet kan weghalen…”