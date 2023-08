Valentijn Driessen: 'Ik heb hem nu een paar keer zien invallen, maar hij bakt er gewoon heel weinig van'

Valentijn Driessen is nog niet onder indruk van wat Thomas van den Belt in het shirt van Feyenoord laat zien. De van PEC Zwolle overgekomen middenvelder kreeg tot nu toe in twee officiële wedstrijden speeltijd van Arne Slot.

"Thomas van den Belt zou ik direct 'functie elders' geven", grapt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik heb hem nu een paar keer zien invallen, maar hij bakt er gewoon heel weinig van. Hij is voorlopig geen tweede Wieffer."

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord nam Van den Belt deze zomer voor iets minder dan één miljoen euro over van PEC Zwolle. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) maakte de middenvelder als invaller zijn officiële debuut voor de Rotterdamse club. Ook in de eerste speelronde tegen Fortuna Sittard kwam Van den Belt in de slotfase binnen de lijnen.

In de laatste speelronde tegen Sparta Rotterdam was er geen speeltijd weggelegd voor Van den Belt, die op zijn positie concurrentie heeft van onder meer Ramiz Zerrouki, Quinten Timber en Wieffer.