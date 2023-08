Van der Gijp blikt terug op hilarisch fragment Vandaag Inside: 'Dacht dat Johan zou opstappen'

Waylon en The Clarks speelden vrijdagavond bij Vandaag Inside een fraai openingsnummer en dat was voor René van der Gijp reden om een oude anekdote ter sprake te brengen. In een eerdere uitzending tijdens een eindtoernooi waren er ooit muzikale gasten die na een verlenging en strafschoppen een openingsnummer speelden van ruim zes minuten. Daarop schoten Van der Gijp en Wilfred Genee in de lach en werd Johan Derksen ontzettend boos. "Ik dacht echt dat hij zou opstappen", zei Van der Gijp vrijdagavond over zijn collega Derksen.