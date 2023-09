Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Ludogorets: dit wordt de vervanger van Kudus

Carlos Forbs wordt donderdagavond de vervanger van Mohammed Kudus bij Ajax in de wedstrijd tegen Ludogorets, zo voorspelt het Algemeen Dagblad. Verder ziet de vermoedelijke opstelling er hetzelfde uit als vorige week, toen Ajax al een voorschot nam op het bereiken van de groepsfase van de Europa League.

Ajax won met 1-4 in Bulgarije en dat bleek de laatste wedstrijd van Kudus in Amsterdamse dienst. Hij vertrok immers naar West Ham United. De Ghanees, goed voor een hattrick in de uitwedstrijd, lijkt rechts voorin te worden vervangen door Forbs. De zomeraanwinst deed in Bulgarije al de hele tweede helft mee als vervanger van Brian Brobbey.

Verder voert Maurice Steijn geen veranderingen door, verwacht het Algemeen Dagblad. Dat betekent dat een basisplek wordt verwacht voor Steven Berghuis, die woensdag niet meetrainde vanwege ziekte. "Hij had vanmorgen (woensdag, red.) nog wat verhoging en is een beetje grieperig. We hebben contact met hem. Ik hoop dat hij morgen meedoet", zei Steijn op de persconferentie.

Branco van den Boomen lijkt net als vorige week op de bank te beginnen, waardoor Kenneth Taylor mag plaatsnemen op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Tahirovic, Berghuis, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn