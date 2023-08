Vertrek Kudus uit Amsterdam hoogst onzeker: ‘Ajax heeft als het ware de controle weer genomen’

Jurriën Timber en Edson Álvarez hebben hun transfer naar de Premier League inmiddels te pakken. Oók Mohammed Kudus kan Ajax inruilen voor een club uit de Engelse competitie, maar hij is nog altijd speler van de nummer drie van het afgelopen Eredivisieseizoen. Ajax hoopte dat de Ghanees deze week een akkoord zou bereiken met Brighton & Hove Albion, maar dat is niet gelukt. Volgens Voetbal International betekent dat echter niet dat Kudus in Amsterdam blijft.

De linkspoot had Ajax maar wat graag vorig jaar al verlaten. Kudus maakte een goede indruk in de voorbereiding op het afgelopen seizoen, maar had desondanks geen basisplaats in de ploeg van toenmalig trainer Alfred Schreuder. De aanvaller hoopte in de laatste dagen van de transferwindow een vertrek naar Everton te forceren, maar Ajax weigerde daaraan mee te werken. Kudus ging er vervolgens niet met de pakken bij neerzitten. Hij knokte zich in de basis en werd uiteindelijk één van de Amsterdamse lichtpuntjes in een rampzalig seizoen.

De Ghanees heeft zijn ambities geen moment onder stoelen of banken gestoken. Hij wil deze zomer een volgende stap zetten en het liefst richting de Premier League. Een vertrek naar Engeland leek aanstaande toen verschillende media vorige week berichtten dat Ajax en Brighton & Hove Albion in hoofdlijnen akkoord waren over een transfersom van zo’n 40 miljoen euro. “Ajax was in afwachting van een akkoord tussen speler en club. Dat kwam er maar niet”, schrijft Voetbal International. Het medium meldde maandag dat Ajax een ultimatum had ingesteld voor Kudus en diens entourage: “Binnen 48 uur moest er witte rook komen, anders zou de aanvaller in principe in Amsterdam blijven.”

De deadline is weliswaar verstreken, maar dat betekent volgens VI niet dat Ajax-trainer Maurice Steijn komend seizoen een beroep kan doen op Kudus. “Ajax zal echter minder makkelijk meebewegen bij een uitgaande transfer”, stelt VI. “Met elke dag die verstrijkt, zal de transfersom van de aanvaller omhoog gaan. Ajax heeft als het ware de controle weer genomen. Het is gissen naar de reden waarom Kudus maar geen akkoord weet te sluiten met Brighton. Mogelijk wacht hij op grotere clubs, maar er gaan ook geluiden dat de Ghanees een vertrekclausule in zijn contract wil. Brighton doet daar niet aan.”

Zo blijft het onrustig in Amsterdam. Ajax is dicht bij het aantrekken van verdediger Josip Sutalo, terwijl Mohamed Daramy op weg is naar de uitgang. Ook Francisco Conceição zou willen vertrekken uit Amsterdam, maar Ajax is voorlopig niet van plan mee te werken aan een transfer van de Portugees.