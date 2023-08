Voormalig Feyenoord- én PSV-target Summerville neemt heldenrol op zich in eerste competitiewedstrijd

Crysencio Summerville werd ruim een maand geleden in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord en PSV. Die geruchten zijn echter al een tijdje gestopt, maar Summerville heeft zondagavond weer eens van zich laten horen. De Leeds United-aanvaller maakte indruk tijdens de seizoenouverture tegen Cardiff City en nam in de slotfase de heldenrol op zich.

Summerville degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League met Leeds, maar kon wel rekenen op interesse van onder meer PSV, Feyenoord en Everton. Van een transfer is echt nog geen sprake gekomen, waardoor de Nederlander tegen Cardiff gewoon in de basis kon starten. Hij zag zijn ploeg al na 45 minuten met 0-2 achter staan.

Artikel gaat verder onder video

Vier minuten na rust deed Leeds wat terug. Verdediger Liam Cooper kon, op aangeven van Summerville uit de corner, tekenen voor de aansluitingstreffer. Heel lang leek het erop dat de wedstrijd zou eindigen in 1-2, maar toen was daar de oud-Feyenoorder. Summerville zorgde in de 95ste minuut voor de gelijkmaker.

Hierdoor voorkomt Leeds een nederlaag in de eerste speelronde. Summerville ging uit zijn dak na het doelpunt en trok zijn shirtje uit, waardoor hij een gele prent ontving. Kijk zelf hier naar het doelpunt: