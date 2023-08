Youri Regeer pakt rode kaart in wedstrijd tegen Fenerbahçe

Youri Regeer is met een rode kaart weggestuurd in de eerste helft van de wedstrijd tussen Fenerbahçe en FC Twente. De middenvelder beging een forse overtreding op Fenerbahçe-verdediger Mert Müldür.

De wedstrijd tussen Fenerbahçe en FC Twente is te volgen in ons liveblog.

Scheidsrechter Bobby Madley kende in eerste instantie een gele kaart toe, maar werd door zijn videoscheidsrechter naar het scherm geroepen. Bij het bekijken van de beelden zag hij dat Regeer zijn noppen plantte in de kuit van Müldür. Madley trok de gele kaart in en toonde in plaats daarvan een rode.

Zo kantelde de wedstrijd voor Twente, na een uitermate goed begin. In de twintigste minuut opende Manfred Ugalde de score voor de Eredivisionist. Vervolgens maakte voormalig Twente-speler Jayden Oosterwolde de 1-1 en na de rust zullen de Enschedeëers de gelijke stand met tien man moeten verdedigen.