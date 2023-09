Aad de Mos komt met gewaagde voorspelling over Nederlandse clubs in Europa

Volgende week beginnen vier Nederlandse clubs aan de groepsfase van respectievelijk de Champions League (Feyenoord en PSV), de Europa League (Ajax) en de Conference League (AZ). Hoewel de Nederlandse deelnemers verschillende sterke tegenstanders lootten, voorspelt Aad de Mos tegenover Voetbal International dat alle vier in ieder geval zullen overwinteren in Europa.

Landskampioen Feyenoord begint volgende week dinsdag met een thuiswedstrijd tegen de Schotse kampioen Celtic. Volgens De Mos is die club 'te pakken': "Daar moet Feyenoord twee keer van winnen." De andere twee tegenstanders, Atlético Madrid en SS Lazio, zijn op papier een stukje sterker dan de Schotten. Toch is de ploeg van Arne Slot volgens De Mos wel opgewassen tegen de Zuid-Europeanen: "Feyenoord schakelt Lazio of Atlético uit en pakt de tweede plaats. De ervaring van de Europa en Conference League gaan ze verzilveren. Ik denk dat ze verrassend goed voor de dag gaan komen in de Champions League."

Ook PSV komt na het overleven van confrontaties met Sturm Graz en Rangers FC dit jaar uit in het miljardenbal. Met Arsenal, Sevilla en RC Lens lootten de Eindhovenaren tegenstanders van formaat, toch ziet De Mos ook voor zijn voormalige werkgever kansen. "Ze zetten goed druk en creëren heel veel kansen. Al die ploegen gaan het in Eindhoven heel lastig krijgen", voorspelt hij.

De Mos werkte in de jaren '80 ook bij Ajax. Van de Amsterdammers verwacht hij het minste van de vier Nederlandse deelnemers in Europa. In de poulefase van de Europa League treft het elftal van Maurice Steijn Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene. De Mos verwacht dat Ajax alleen de Grieken achter zich zal weten te houden: "Ik denk dat Ajax met Marseille de strijd moet aangaan voor de tweede plaats, maar dat ze uiteindelijk derde worden." Dat zou betekenen dat de club na de winter verdergaat in de Conference League.

Daarin is AZ de enige Nederlandse club in de groepsfase. De Alkmaarders schopten het afgelopen seizoen tot de halve finales, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk bleek. Dit seizoen treft de ploeg van Pascal Jansen opnieuw een Engelse tegenstander in het claret & blue: Aston Villa. De Mos verwacht dat die club de groep gaat winnen, maar dat AZ boven Legia Warschau en Zrinjski Mostar als tweede zal eindigen: "Vorig seizoen hebben ze natuurlijk de halve finale gehaald en zo’n vergelijkbare prestatie zit er nu ook wel in. Helemaal omdat AZ in de knock-outfase altijd wel rustig blijft in verlengingen en goed is in strafschoppen", aldus De Mos.