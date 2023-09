Adviesbureau: alcoholverbod in voetbalstadions kan helpen tegen supportersproblemen

Een alcoholverbod in de voetbalstadions van Nederland is een van de oplossingen tegen alle supportersproblemen. In Engeland mag er op de tribunes geen bier worden genuttigd, maar alleen in de tussengebieden van het stadion. Dat is een voorbeeld voor Nederland om de problemen aan te pakken.

Dat blijkt uit een advies dat Berenschot heeft gegeven aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dat in handen is van de NOS. Een alcoholverbod is niet de enige oplossing die genoemd wordt door het adviesbureau, want ook een verscherpt cameratoezicht, een betere opleiding voor stewards en het invoeren van vaste zitplaatsen op naam.

In het onderzoek werd de situatie van de supporters in Nederland naast die van Engeland en Duitsland gelegd om te kijken. “Het bureau concludeert dat er in Nederland heel veel mogelijkheden zijn om voetbalvandalisme te bestrijden, maar dat deze maatregelen niet worden toegepast, mogelijk omdat ze onvoldoende bekend zijn of vanwege koudwatervrees bij de autoriteiten”, schrijft de NOS.

Een beter cameratoezicht is het punt waarop de grootste winst geboekt kan worden, waarbij een taskforce kan helpen om de overtreders vervolgens ook daadwerkelijk op te pakken. Vaste plekken in het stadion en het verbieden van staantribunes helpt ook om overzicht te houden en meer controle te geven voor de overheden.

Het Supporterscollectief Nederland ziet niets in een alcoholverbod, maar denkt dat beter cameratoezicht en beter opgeleide stewards wel kunnen helpen. Volgens hen drinken de meeste fans maar een paar biertjes en moet dat geen kwaad kunnen. De KNVB gelooft vooral in een gezamenlijke aanpak met de KNVB, de clubs, het kabinet en andere partijen. Vooralsnog lijkt er dus weinig met de aanbevelingen te worden gedaan.