Ajax-fans dagen Quinten Timber uit met spandoek voor duel met Feyenoord

nam voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord afscheid van de supporters van de thuisclub. De naar Arsenal vertrokken verdediger werd bedankt met een spandoek: ‘Er is maar één echte Timber… Jurriën, bedankt!’ Het was uiteraard een verwijzing naar zijn broer Quinten, die voor Feyenoord speelt.

Journalist Dennis van Eersel van RTV Rijnmond denkt dat Quinten de humor van het spandoek wel inzag. De middenvelder van Feyenoord speelde een belangrijke rol in de Johan Cruijff ArenA door de 0-1 van Santiago Giménez voor te bereiden: hij zette Anton Gaaei weg met een schouderduw en stelde Giménez in staat om te scoren.

“Hij zag waarschijnlijk dat spandoek en dacht: ja, ze hebben gelijk. Ik ben de echte Timber”, lacht Van Eersel in de Podcast Feyenoord. “Het zijn tweelingbroers die totaal geen rivaliteit hebben. Hij speelde goed en was de sterkere in veel duels. We weten dat hij veel tijd heeft geïnvesteerd in meer wendbaarheid en kracht. Hij is ook onderdeel van de Breakfast Club.”

De zogenaamde Breakfast Club is een groepje van meer dan vijftien spelers, dat nog vóór het ontbijt extra oefeningen doet bij Feyenoord. Quilindschy Hartman vertelde onlangs over dat initiatief. "Het begint om half negen en in het begin deden er maar twee of drie spelers aan mee. Nu zijn we met meer dan vijftien”, zei hij tegen Voetbal International.