Ajax-fans opgelet: vijf nieuwkomers komen vrijdagavond in actie voor hun land

Ajax-trainer Maurice Steijn wil maar wat graag bouwen aan een succeselftal, maar in plaats daarvan moet hij het zeker anderhalve week doen zonder een groot aantal nieuwkomers. De veelbesproken oefenmeester, die een lastige start doormaakt in Amsterdam, zag na de ontmoeting met Fortuna Sittard onder meer Josip Sutalo, Borna Sosa en Georges Mikautadze vertrekken naar hun nationale ploeg. Ajacieden opgelet: veel internationals komen vrijdagavond in actie. Een overzicht.

Jong Oranje: Kenneth Taylor, Devyne Rensch, Anass Salah-Eddine en Jorrel Hato

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat kreeg tijdens en na de zomerse transferwindow de kritiek dat hij bij Ajax bouwde aan een vreemdelingenlegioen. De Duitser speurde vooral op de buitenlandse markt naar versterkingen. Mislintat haalde, in de persoon van Branco van den Boomen, slechts één Nederlander naar Amsterdam. Dat wil echter niet zeggen dat er bij Ajax alleen nog maar spelers van buitenlandse komaf aan bod komen. Zo kregen Kenneth Taylor, Devyne Rensch, Anass Salah-Eddine en Jorrel Hato allemaal minuten in de eerste wedstrijden van dit seizoen. Zij meldden zich eerder deze week bij Jong Oranje en treden vrijdagavond aan tegen Moldavië. De wedstrijd begint om 18.30 uur en is live te zien op ESPN.

Brian Brobbey werd ook opgeroepen door Michael Reiziger, maar de centrumspits haakte geblesseerd af. Hij kan zich zodoende richten op de competitiehervatting met Ajax.

Kroatië: Josip Sutalo en Borna Sosa

Artikel gaat verder onder video

Ajax gaf in de zomer meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Josip Sutalo is de duurste aanwinst van de Amsterdammers. De verdediger kwam over van Dinamo Zagreb en droeg bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard meteen de aanvoerdersband om zijn arm. Vrijdagavond komt hij in actie voor Kroatië. Naast Sutalo ontving ook Borna Sosa een uitnodiging. De vleugelverdediger maakte op Deadline Day de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. Sosa moet zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club nog maken. Hij mag eerst aan de bak voor zijn nationale ploeg. De Kroaten trappen om 20.45 uur af tegen Letland. De wedstrijd is vanaf 20.35 uur live te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Bosnië en Herzegovina: Benjamin Tahirović

De aankopen van Mislintat kregen na hun eerste wedstrijden voor Ajax veel kritiek over zich heen. Dat geldt in mindere mate voor Benjamin Tahirovic. De middenvelder maakte voor acht miljoen euro de overstap van AS Roma naar Ajax. Hij was twee jaar geleden nog spits, maar heeft bij Ajax een basisplaats op het middenveld. Tahirovic maakte een prima indruk in zijn eerste wedstrijden in Nederland en hoopt die lijn door te trekken in de nationale ploeg. De Bosniër speelt vrijdagavond met zijn land tegen Liechtenstein. De aftrap is om 20.45 uur.

Georgië: Georges Mikautadze

Georges Mikautadze is na Sutalo de duurste zomeraanwinst van Ajax. De aanvaller kwam voor zestien miljoen euro over van FC Metz. Voor de Franse club scoorde hij er op het tweede niveau lustig op los. Bij zijn debuut in de Eredivisie kon Mikautadze echter nog geen potten breken. Vrijdagavond staat voor Mikautadze en zijn landgenoten een zware wedstrijd op het programma. Georgië neemt het in eigen huis op tegen Spanje. Het treffen begint al om 18.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

IJsland: Kristian Hlynsson

Ajax-trainer Steijn wijzigde zijn opstelling voor het duel met Fortuna Sittard op meerdere posities ten opzichte van de verloren Europese thuiswedstrijd tegen Ludogorets. Steijn had voor onder meer Kristian Hlynsson een basisplaats ingeruimd. De jonge IJslander kon voor Ajax weliswaar niet het verschil maken, maar kan vrijdagavond wel debuteren voor zijn land. IJsland gaat op bezoek bij Luxemburg. Het eerste fluitsignaal klinkt om 20.45 uur.

Portugal O21: Carlos Forbs

Last but no least: Carlos Forbs. Ajax baarde opzien door de Portugees in de zomer voor veertien miljoen euro over te nemen van Manchester City. Veel Ajacieden zijn benieuwd naar wat Forbs in huis heeft, maar zullen geduldig moeten zijn. In zijn eerste wedstrijden op Nederlandse bodem kwam het er nog niet helemaal uit. Voor Ajax is het te hopen dat Forbs vrijdagavond in dienst van de O21 van Portugal vertrouwen op kan doen. De jonge Portugezen treffen hun leeftijdgenoten van Andorra. De aftrap is om 18.30 uur.