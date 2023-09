Ajax had geen behoefte aan nieuwe smaakmaker Feyenoord: 'Ze hadden andere doelwitten'

Mike Verweij heeft andermaal bevestigd dat Luka Ivanusec deze zomer is aangeboden bij Ajax. De Amsterdamse club had echter geen behoefte aan de aanvaller, die inmiddels voor Feyenoord speelt.

In de nieuwste aflevering van de podcast Kick-Off schetst Verweij een contrast tussen de aankopen van Ajax en Ivanusec. "Sutalo is een van de weinigen van wie ik zag dat hij een meerwaarde kan zijn voor Ajax. We roepen vaak 'geef het tijd', maar bij Ajax heb je geen tijd. Er komt een programma aan met FC Twente-uit, Olympique Marseille-thuis en Feyenoord-thuis. Als je die drie allemaal niet wint…", waarschuwt hij.

"Ik heb een stukje gezien van Feyenoord. Als je Ivanusec ziet spelen, denk je: boem, dat is een aankoop. Daar hoef je toch geen twintig wedstrijden van te zien?", vraagt de journalist van De Telegraaf zich af. "Ivanusec is via een Nederlandse tussenpersoon ook bij Ajax neergelegd. Maar Ajax hoefde hem niet, want ze hadden andere namen op het lijstje staan." Ivanusec stond zondag tegen FC Utrecht (1-5 zege) negentig minuten op het veld en gaf een assist.