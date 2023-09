'Ajax is een soort levend experiment geworden, Mislintat wars van alle heersende mores'

Sven Mislintat heeft zijn eerste transferwindow achter de rug bij Ajax. De Duitse directeur voetbalzaken haalde veel onbekende spelers naar Amsterdam en was vooral in de laatste weken erg actief. Door alle nieuwe namen heeft journalist Sjoerd Mossou het gevoel dat er een groot experiment aanstaande is in de Johan Cruijff Arena.

“Mislintat ging zo goddelijk zijn eigen gang, zo wars van alle heersende mores, dat je je stilaan ging afvragen of ’Ajax’ nog wel ‘Ajax’ was”, schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. “Het antwoord weet niemand, maar dat is het fascinerende nou juist. Ajax is een soort levend experiment geworden. De club heeft zichzelf volledig in handen gelegd van een totaal autonome en onvermurwbare Duitser, die wars is van alle ingebakken conventies, en die dapper en onverschrokken zijn eigen koers vaart.”

Volgens Mossou zijn er maar twee opties als het gaat om de uitkomst van dit 'probeersel': “Ofwel dit experiment slaagt glorieus, of het mislukt volkomen”, weet de journalist, die zich wel heeft vermaakt met Mislintat. “Het vrolijk-Duitse fenomeen dat zoveel kleur gaf aan onze voetbalzomer. Ik mis hem nu al een beetje. Maandenlang was de blonde technisch directeur van Ajax overal waar je keek. Dan weer op een vliegveld met een grote gezellige rugzak. Druk bellend in Zagreb, Antwerpen of Rome. Vaderlijk lachend bij de spelerspresentatie van wéér een nieuwe, volstrekt onbekende Ajax-speler.”

Ook omdat het compleet nieuw is voor Ajax. “De aantrekkingskracht van Mislintat zit hem deels in het atypische van het personage: er valt werkelijk geen vleugje Sjaak Swart, Frank en Ronald de Boer, Johnny Jordaan, broodje ossenworst of Van Moof-fiets in de man te ontdekken”, aldus Mossou.