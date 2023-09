"Ajax treft eveneens gehavend Marseille: trainer stapt kort voor bezoek aan Amsterdam op"

Olympique de Marseille heeft woensdagmiddag officieel afscheid genomen van trainer Marcelino. De 58-jarige Spanjaard vertrekt per direct bij de club en is dus niet meer van de partij als de Franse topclub donderdag op bezoek gaat bij Ajax. Jacques Abardonado neemt de honneurs waar.

Marcelino streek afgelopen zomer pas neer in Marseille, waar hij een contract tot medio 2025 ondertekende. Eerder deze week sijpelde al door dat hij ontevreden was bij de club. De druk op de staf en spelers was enorm en na de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Toulouse (0-0) gingen supporters van Marseille tekeer tegen hun trainer. Dat was voor hem reden genoeg om te vertrekken.

De start van het seizoen van Marseille was niet sterk. De grootmacht is na vijf wedstrijden nog wel ongeslagen in de Ligue 1, maar daar zaten al drie gelijke spelen tussen. Ondanks de derde plaats op de ranglijst is men ontevreden in het Stade Vélodrome. De groepsfase van de Champions League werd namelijk niet bereikt. Panathinaikos hield Les Olympiens uit het hoogste Europese toernooi.