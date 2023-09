Ajax verwijdert 'lachwekkende zin' plots uit persbericht over Mislintat

Een opvallend element in het persbericht van Ajax over het vertrek van Sven Mislintat. De club meldde aanvankelijk dat Mislintat en Ajax ‘in goed overleg’ hebben besloten de samenwerking te beëindigen, maar vijf minuten daarna meldde Ajax dat dat ‘het verkeerde persbericht was’. In de tweede versie was het gedeelte over het ‘goede overleg’ verdwenen.

In het tweede persbericht staat, in tegenstelling tot het eerste, min of meer dat Mislintat is ontslagen. “Ajax heeft per direct de samenwerking met directeur voetbalzaken Sven Mislintat beëindigd. Het gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie is de reden voor dit besluit”, zo staat in dat persbericht. Bij Studio Voetbal werd zondagavond het eerste persbericht besproken en uitte journalist Jeroen Stekelenburg al scepsis over die zin.

“’In goed overleg’ is een lachwekkend zinnetje dat altijd in zulke persberichten staat”, zei de NOS-commentator. “Geen idee waarom het erin staat, maar het zal een reden hebben. Dit is natuurlijk heel tragisch voor een heleboel mensen, instituten en supporters. Het waren vier mooie maanden, zou je bijna zeggen.”

“In die maanden heeft hij iets van 115 miljoen euro uitgegeven. Dat hij nu al weg is, terwijl hij voor de lange termijn is aangesteld, kun je natuurlijk niet los zien van het onderzoek dat is ingesteld”, aldus Stekelenburg. “Anders zou het niet in zo’n enorme stroomversnelling terecht zijn gekomen. Dan was er ook weerstand geweest tegen het dramatische spel van Ajax, maar dan zou je iemand niet wegsturen die voor de lange termijn is aangesteld, denk ik.”