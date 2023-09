Klassieker tussen Ajax en Feyenoord woensdag uitgespeeld; Ajax plant 'indringend' overleg met KNVB en ECV

De KNVB verstuurde maandagmiddag een persbericht waarin staat dat het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord woensdag vanaf 14.00 uur wordt gespeeld. Ajax en ook FC Volendam - dat woensdagavond te gast zou zijn in de Johan Cruijff ArenA - waren het er echter niet mee eens. De Amsterdammers dreigden zelfs naar de rechter te stappen, maar volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf hebben zij zich er inmiddels bij neergelegd dat het treffen met FC Volendam wordt verplaatst en De Klassieker woensdagmiddag wordt uitgespeeld.

Dat heeft Ajax inmiddels bevestigd. “Ajax acht, na advies te hebben ingewonnen en vervolgens overlegd te hebben met FC Volendam de gang naar de rechter niet in te zetten in het belang van de Eredivisie”, leest het op de clubsite. “Wel gaat de club indringend met de KNVB en de ECV in overleg omdat bij wijze van besluitvorming geen rekening is gehouden met gerechtvaardigde belangen van clubs en de reglementen een veel te grote mate van beleidsvrijheid aan de KNVB en het competitiebestuur geven, hetgeen het risico van willekeur en ongemotiveerde besluiten in zich draagt.”

Er was maandag de hele dag veel te doen om het vervolg van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De kraker in speelronde 6 van de Eredivisie werd afgelopen zondag na tien minuten spelen in de tweede helft en bij een tussenstand van 0-3 definitief gestaakt nadat Ajax-supporters het veld hadden bestookt met vuurwerk. Feyenoord zag niets in het uitspelen van de wedstrijd, hoopte dat er een streep onder zou worden gezet en de 0-3 als eindstand zou gelden. De KNVB ging daar niet in mee en meldde maandagmiddag dus al dat het duel uitgespeeld zou worden.

Ajax ging in eerste instantie niet akkoord

Het voorstel om dat woensdagmiddag vanaf 14.00 uur te doen, schoot bij Ajax én FC Volendam echter in het verkeerde keelgat. “Het wangedrag dat tot het staken van De Klassieker heeft geleid keurt Ajax af. Veel voetballiefhebbers waren hier de dupe van. Vanwege nationale en internationale duels is het eerst mogelijke moment om Ajax - Feyenoord uit te spelen vanuit Ajax’ oogpunt de eerste week van november”, reageerde Ajax. “Dan wordt een bekerronde gespeeld waar Ajax en Feyenoord niet aan deelnemen. FC Volendam wel. Het competitie- en bekerprogramma wordt nu door de KNVB voor vier clubs aangepast vanwege het laten uitspelen van een gestaakt duel. Niet alleen de clubs, maar ook de supporters zijn hier de dupe van. Daarom overweegt Ajax juridische stappen.”

Daar ziet de huidige nummer veertien van de Eredivisie nu dus vanaf. “Het restant van de wedstrijd Ajax - Feyenoord wordt derhalve woensdag 27 september vanaf 14.00 uur uitgespeeld, zonder publiek”, besluit Ajax.