Almere City-fans schrikken zich een hoedje en vrezen het ergste: ‘Als je wil degraderen…’

Almere City-fans zijn woensdagavond niet met een heel prettig gevoel naar bed gegaan. De ploeg van trainer Alex Pastoor was eerder op dag in een oefenwedstrijd weliswaar met 3-1 te sterk voor Vitesse, maar nam laat op de avond afscheid van Anthony Limbombe. De aanvaller verkast per direct naar SK Beveren. Het vertrek van Limbombe doet de zorgen toenemen bij de Almeerse aanhang.

Voor de mensen die zich afvragen hoe het mogelijk is dat Limbombe - die bij Almere City nog een doorlopend contract had en dus niet transfervrij kon vertrekken - nog een transfer heeft kunnen maken: in België was de transferwindow tot en met woensdag geopend. Belgische clubs hadden dus langer de tijd om hun selectie te versterken. En dat heeft SK Beveren, dat uitkomt op het tweede niveau, op het nippertje nog gedaan. De club neemt Limbombe per direct over van Almere City. De aanvaller heeft in Beveren een contract getekend tot medio 2025.

Artikel gaat verder onder video

Voor Almere City is het vertrek van de Belgische aanvaller een flinke aderlating. Limbombe streek in de zomer van 2022 neer in Flevoland en had vorig seizoen een serieus aandeel in de historische promotie naar de Eredivisie. Hij was in 31 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie goed voor zes doelpunten en zeven assists. In de nacompetitie was hij tweemaal trefzeker en fungeerde hij één keer als aangever. Hij maakte in de play-offs onder meer de belangrijke gelijkmaker in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Limbombe droeg uiteindelijk 42 keer het shirt van Almere City. In de Eredivisie kwam hij in drie wedstrijden in actie, zonder te scoren of een assist te geven.

Supporters van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie reageren desondanks teleurgesteld op het vertrek van de aanvaller. Almere City heeft met nul punten uit de eerste vier wedstrijden en liefst veertien tegentreffers een zeer teleurstellende start achter de rug. Een aantal fans vreest dat het door het vertrek van Limbombe alleen nog maar lastiger gaat worden om in de Eredivisie te blijven. “Zonde dat ze Limbombe kwijt zijn, het gaat toch al niet zo goed bij ons in Almere…”, schrijft iemand op X, voorheen Twitter. “Witte zakdoekjes alvast meenemen elke wedstrijd. Je hebt al geen creatieve spelers in de aanval en dan laat je dit ook nog gebeuren. Je kan niks terughalen, goede zet dit…”, vreest een ander.