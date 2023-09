'Anderlecht gaat voor late transferstunt en wil oud-PSV'er terughalen naar België'

Als het aan Anderlecht ligt, dan maakt Thorgan Hazard deze week de overstap naar het Lotto Park. Het broertje van Eden Hazard staat momenteel onder contract bij Borussia Dortmund, maar komt daar niet aan te pas. Anderlecht hoopt de oud-speler van PSV terug te halen naar België, maar zal wel moeten opschieten.

Waar Nederlandse clubs tot en met afgelopen vrijdag spelers konden aantrekken, daar hebben onze zuidenburen tot en met woensdag 6 september de tijd om te selectie te versterken. Anderlecht hoopt van die gelegenheid gebruik te maken door Hazard aan de selectie toe te voegen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de gevallen Belgische grootmacht bij Borussia Dortmund geïnformeerd naar de status van Hazard. Ook de entourage van de speler is op de hoogte van de interesse uit Brussel.

Een terugkeer van Hazard op de Belgische velden ligt momenteel echter niet in de lijn der verwachting. Niet alleen heeft Anderlecht niet veel tijd meer om tot een deal te komen. “De 30-jarige Rode Duivel zit in zijn laatste contractjaar bij Dortmund en mag de club verlaten. Anderlecht is geïnteresseerd, maar de looneisen van Hazard zijn niet min”, schrijft HLN. “RSCA wil een inspanning leveren om Hazard naar Brussel te halen, maar is ook niet van plan om financiële risico’s te nemen om hem in te lijven.”

Hazard kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog op huurbasis uit voor PSV. De Eindhovenaren hoopten met de Belg het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool tijdelijk te kunnen opvangen, maar hij worstelde met blessures. Hazard kwam uiteindelijk slechts dertien keer in actie voor PSV. Hij scoorde tweemaal: tegen Feyenoord én in de bekerfinale tegen Ajax.