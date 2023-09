'Oussama Idrissi én Thorgan Hazard in beeld bij 34-voudig landskampioen'

De toekomst van Oussama Idrissi ligt mogelijk bij 34-voudig Belgisch kampioen Anderlecht. De 27-jarige buitenspeler zou in beeld zijn bij de topclub uit Brussel, die echter óók denkt aan Thorgan Hazard, die lijkt te kunnen vertrekken bij Borussia Dortmund.

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt dinsdagavond dat Idrissi zich mag verheugen in de belangstelling van Paars-Wit, dat zich kort voor de Belgische transfermarkt op 6 september dichtgaat ook al versterkte met doelman Kasper Schmeichel. Voor Idrissi hoeft de club zich overigens niet te haasten: zijn vorige werkgever Sevilla besloot enkele dagen geleden zijn contract te verscheuren, waardoor de oud-speler van onder meer FC Groningen, AZ en meest recentelijk Feyenoord ook na het verstrijken van de termijn zou kunnen tekenen in Brussel.

Daarnaast zou Anderlecht ook spelen met de gedachte om Thorgan Hazard (30) terug naar België te halen. De jongere broer van Eden Hazard zit op een dood spoor bij Borussia Dortmund, dat hem in de winterstop van het afgelopen seizoen al verhuurde aan PSV. Eerder op de dag meldde journalist Sacha Tavolieri al dat BVB een bedrag van vijf miljoen euro inclusief bonussen zou verlangen voor de 47-voudig Belgisch international.

Feyenoord

Voor Idrissi leek een terugkeer naar Feyenoord de afgelopen tijd een logische stap. Nog voordat Sevilla zijn contract verscheurde, bereikte de regerend landskampioen overeenstemming met de aanvaller én zijn toenmalige werkgever over een definitieve overstap naar De Kuip. De Raad van Commissarissen van de Rotterdammers ging echter voor de transfer liggen. Zondag gaf Feyenoord-trainer Arne Slot al aan dat hij de komst van Idrissi, ook transfervrij, er niet meer van zag komen. "De realiteit is dat we Ivanusec en Leo Sauer als linksbuitens hebben en we zijn ook een club die jeugdspelers de kans wil geven en perspectief wil bieden. Op rechts hebben we Jahanbakhsh, Minteh en Paixão. Daarnaast kan Calvin Stengs ook nog als buitenspeler uit de voeten. Dan moet je wel goed nadenken of het verstandig is om Oussama er ook nog bij te halen", sprak de trainer na het met 1-5 gewonnen uitduel bij FC Utrecht.