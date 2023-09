Bedroefde Jay Gorter wordt gevraagd naar donderpreek van Sven Mislintat

Jay Gorter wil niet bevestigen of ontkennen dat hij recentelijk streng door Sven Mislintat is toegesproken. Hans Kraay junior meldde onlangs dat Mislintat de keeper van Ajax op zijn donder kreeg van Mislintat: de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken zou Gorter hebben verteld dat hij uit de basis zou moeten verdwijnen ten faveure van concurrent Diant Ramaj.

Kraay junior kreeg Gorter te spreken na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord en vroeg hem daarnaar. “Sowieso wil ik het daar niet meer over hebben. Het is voorbij nu”, aldus Gorter, die bedroefd voor de camera van ESPN stond. “Ik wil me zo snel mogelijk focussen op voetbal en we kunnen allemaal zien dat dat wel nodig is. Alles wat er gebeurt raakt je als persoon en dat is alles wat ik erover kwijt wil. Nu moeten we door.”

De bestuurlijke chaos gaat niet voorbij aan de keeper van Ajax. “Het is een nieuwe groep en er is zoveel chaos geweest. Nu ik m’n telefoon open, zie ik dat het nog steeds aan de gang is”, doelde hij bijvoorbeeld op het vertrek van rvc-voorzitter Pier Eringa. “Er gebeurt gewoon een hele hoop binnen de club. Wij proberen ons daar zoveel mogelijk van afzijdig te houden en te voetballen, maar dat is lastiger dan je denkt.”

Een comeback tegen Feyenoord zat er eigenlijk geen moment in. zag Gorter. “Je wilt wat forceren. Maar als Giménez binnen drie minuten zo vrij voor je doel staat, dan gaat de nachtkaars wel een beetje uit.” Daarna volgde een pijnlijke constatering. “Het gebeurt heel vaak dat spelers vrij voor m’n neus staan. Daar moeten we op gaan reflecteren.”