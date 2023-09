Belgen zijn lyrisch over Ajax-talent na twee fantastische treffers: 'Hij zaaide vernieling'

Criticasters riepen na de turbulente transferzomer nog net niet dat Ajax z’n jeugdopleiding beter kan opdoeken. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat haalde de ene na de andere buitenlandse speler naar Amsterdam en dat kwam hem op veel kritiek te staan. De Duitser zelf reageerde stellig dat hij wel degelijk zijn ogen geopend houdt voor de academie. Als dat inderdaad zo is, dan heeft hij ongetwijfeld de doelpunten van Rayane Bounida bij de Belgische Onder-18 voorbij zien komen.

De zeventienjarige Belg maakte vorig jaar de overstap van Anderlecht naar Ajax. Bounida staat in zijn thuisland te boek als groot talent. In Amsterdam moet hij dat nog waarmaken. In dienst van de Belgische Onder-18 heeft hij in ieder geval laten zien waartoe hij in staat is. De Belgische talenten speelden dinsdag een oefenwedstrijd tegen Zweden. Die werd met 1-3 gewonnen. De zege kwam voor een groot deel op het conto van Bounida. Het Ajax-talent was tweemaal trefzeker en beide keren op schitterende wijze.

“Dat hij een fenomenale techniek heeft bewees Bounida nogmaals. In een oefenpot van de Duivels U18 zaaide hij vernieling met een heerlijke sleepbeweging. Twee Zweden gingen er vrijwel simultaan bij zitten”, is Het Laatste Nieuws lyrisch over zijn eerste treffer, de 0-2. Bounida zorgde met een halve omhaal ook nog voor de 0-3. HLN noemt de overstap van Bounida van Anderlecht naar Ajax een ‘stevige mokerslag’ voor de Belgische grootmacht. “Ook bij de Amsterdamse club vertoeft hij bij de U18. De aanvallende middenvelder moet onder meer eerst nog wat body kweken - z’n mannetje fysiek kunnen staan - om verdere stappen richting het A-team te zetten.”