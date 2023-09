Clubicoon Bonucci haalt na verbanning hard uit naar Juventus: 'Het was een vernedering'

Leonardo Bonucci heeft in een interview hard uitgehaald naar zijn ex-werkgever Juventus. De verdediger werd afgelopen zomer na jarenlang trouwe dienst naar de uitgang gedirigeerd in Turijn. De manier van handelen van Juventus deed Bonucci al besluiten om juridische stappen te ondernemen.

De 36-jarige Bonucci maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Union Berlin. De routinier is witheet over recente uitspraken vanuit De Oude Dame. Hij zou namelijk in oktober 2022 al op de hoogte zijn gebracht van het feit dat er geen plek meer voor hem zou zijn bij Juventus. "Ik heb veel dingen gelezen die onjuist zijn", vertelt Bonucci in een gesprek met Sport Mediaset. "Er wordt gezegd dat ik in oktober wist dat ik weg moest. Niets is minder waar. Ik kreeg in oktober zelfs nog de kans om mijn contract te verlengen."

Bonucci kreeg in juli van dit jaar bezoek van bestuursleden Giovanni Manna en Cristiano Giuntoli. "Ze vertelden met dat ik geen onderdeel meer zou zijn van het eerste team. Dat is wat ik te horen kreeg na meer dan 500 wedstrijden in het zwart en wit van de club. Het was me niet eens gegund om mee te blijven trainen, terwijl dat wel mijn recht was. Het was een vernedering, ik kon niet eens meer doen waar ik het meeste van houd. Mijn aanwezigheid zou de ontwikkeling en groei van het eerste elftal belemmeren."

De ervaren verdediger kreeg in deze soap ook veel positieve berichten. "Ik ben geraakt door alle steun van teamgenoten, oud-teamgenoten en mensen rond de nationale ploeg. Allemaal uit solidariteit na de respectloze behandeling van Juventus. Ik stelde het telefoontje van bondscoach Luciano Spalletti zeer op prijs. Hij vertelde met dat hij me niet zou selecteren voor de afgelopen interlandperiode. Dat laat zijn menselijkheid zien. Ik had het ook wel verwacht. Maar het shirt van Italië en Juventus zitten vast aan mijn huid."

Bonucci gaat eerst zijn kunsten op het veld nog vertonen in het shirt van Union Berlin, waar hij een contract ondertekende voor de duur van een seizoen. Ook heeft hij al een beetje nagedacht over de toekomst en daar komt Juventus ook in voor. "Als ik besluit om ooit als trainer in de voetballerij te beginnen, dan heb ik mijn pad al in gedachten. Ik wil zeker coach worden bij Juventus. Er zal een dag komen om de fans weer te kunnen omarmen, begroeten en ze te laten begrijpen hoe belangrijk Juventus voor mij is."