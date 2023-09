Daley Blind over het moment dat zijn 'leven en loopbaan' veranderde: 'Ik was dat niet gewend'

werd met Ajax liefst zeven keer landskampioen. Maar de beste herinneringen bewaart de linkspoot misschien wel aan het WK 2014 in Brazilië. Volgens Blind heeft dat toernooi niet alleen zijn loopbaan, maar ook zijn leven veranderd.

Blind droeg 333 keer het shirt van Ajax, maar na zijn debuut in 2008 zag het er zeker niet meteen naar uit dat hij uit zou groeien tot clubicoon. De linkspoot beleefde een moeilijke start in het wit-rood-witte shirt, maar kreeg van Frank de Boer het vertrouwen dat hij nodig had. “Spelen voor Ajax was altijd een droom, iets wat ik al vanaf mijn zevende deed. Toen Frank de Boer kwam, begon ik meer te spelen, meestal op het middenveld of als linksback”, blikt Blind terug in gesprek met The Athletic. “We wonnen de competitie vier keer op rij, we deden het goed in de Champions League. Bij Ajax maakte ik mijn droom waar, ook al bestond de ploeg niet uit grote namen.”

Het hoogtepunt moest toen echter nog komen. Blind was in 2014 niet weg te denken uit de basiself van Ajax en op zijn positie één van de beste spelers in Nederland. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal kon dan ook niet om hem mee en selecteerde hem voor het WK in Brazilië. Oranje was tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan Spanje, Chili en Australië. Er werd in de aanloop naar het toernooi weinig verwacht van de ploeg, maar die steeg in Brazilië boven zichzelf uit. “Het WK kwam in Brazilië en dat veranderde mijn leven en carrière”, stelt Blind. “De 5-1 overwinning op wereldkampioen Spanje met mijn assist voor Robin van Persie. Ik kreeg zoveel aandacht, wat ik niet gewend was.”

Manchester United

Blind speelde zich op het wereldtoneel in de kijker van clubs uit de Europese topcompetities. De verdediger meldde zich na het WK nog wel bij Ajax en maakte ook nog zijn opwachting in de eerste competitieduels, maar wisselde toch nog van club. “Ik had ook veel interesse van andere teams, maar geen definitieve aanbiedingen. Er was veel media-aandacht die mij in verband bracht met Manchester United, deels omdat Van Gaal coach was.” De aanstelling van de Nederlandse keuzeheer op Old Trafford betekende nog niet meteen dat de komst van Blind een uitgemaakte zaak was. Daar bleek een vernedering voor nodig. “Toen verloor United met 4-0 van een team uit de derde divisie. Ik kreeg een telefoontje met de vraag of ik wilde komen.”

Daarover hoefde Blind niet lang na te denken. De linkspoot kwam bij een ‘enorme’ club terecht. “Ajax is groot, maar United is groot over de hele wereld. Een beest. Ik zag dat tijdens de pre-season tour in Azië. Ik moest mijn rol in het team vinden en speelde als middenvelder in een moeilijk seizoen, met goede en slechte wedstrijden. Het eerste seizoen was oké en Van Gaal gaf me vertrouwen, maar vanaf het tweede seizoen heb ik mijn spel echt opgevoerd en was ik als centrale verdediger belangrijk voor de ploeg.”

Blind kwam uiteindelijk 141 keer in actie voor Manchester United, alvorens in de zomer van 2019 terug te keren bij Ajax. Als speler van Manchester United won hij in 2017 ten koste van Ajax de Europa League. “Ik had het gevoel dat ik niet kon verliezen in het bijzijn van mijn vrienden en oud-teamgenoten, zelfs niet als Ajax-fan. Ik was ook een beetje jaloers, in het geval Ajax een Europese finale zou winnen en ik daar niet bij was”, geeft Blind toe. Manchester United won met 2-0.