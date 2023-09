Derksen en Van der Gijp 'coveren' Sexy als ik dans, Nielson is onder de indruk

Zanger Nielson heeft zijn goedkeuring uitgesproken over de 'cover' van zijn bekende nummer 'Sexy als ik dans' door niemand minder dan Johan Derksen en René van der Gijp.

Maandag was een gedeelte van het nummer te horen in de uitzending van Vandaag Inside. Derksen en Van der Gijp doken niet daadwerkelijk de studio in om hun versie van de hit van Nielson op te nemen: het nummer werd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) in elkaar gezet.

Waar het fragment in de studio tot hilariteit leidde, blijkt Nielson (echte naam: Niels Lattooij) de Derksen&Gijp-versie van zijn hit best goed te vinden. In een story op Instagram laat hij weten: 'Ik heb weleens slechtere covers gehoord', gevolgd door de welbekende emoji die huilt van het lachen.