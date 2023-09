'Dortmund denkt aan terughalen Sancho', BILD benoemt 'het grootste probleem'

Borussia Dortmund heeft volgens de Duitse krant BILD interesse om komende winter terug te halen. De 23-jarige Engelsman heeft het behoorlijk verbruid bij Erik ten Hag en Manchester United, waardoor een terugkeer naar de Bundesliga tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. BILD beschrijft echter wel enkele grote obstakels.

Sancho verkaste in de zomer van 2021 voor een lieve som van 85 miljoen euro van Dortmund naar Manchester. Een doorslaand succes werd het echter niet; ook niet nadat Ten Hag in de zomer van 2022 zijn trainer werd. De Nederlander deed zijn best om het talent te laten renderen, maar dat lukte maar mondjesmaat. Dit seizoen barstte de bom toen Sancho buiten de wedstrijdselectie werd gelaten voor het duel met Tottenham Hotspur. Inmiddels traint de 23-voudig Engels international apart van de groep.

Dortmund zou in de winterstop een poging willen wagen, maar BILD benoemt dus een aantal factoren die een terugkeer bemoeilijken. Zo zou BVB in willen zetten op een huurdeal, terwijl men in Manchester juist aan een permanent afscheid denkt. Het prijskaartje van de Mancunians zou met 60 miljoen euro echter veel te gortig zijn voor de Duitse topclub.

Grootste probleem

Daarbij komt echter nog dat Sancho ook in zijn Dortmund-jaren een probleem zou hebben gehad met de discipline die van een topsporter verwacht wordt. Zo zou hij regelmatig te laat zijn gekomen voor trainingen en was de club ook niet blij met het feit dat hij regelmatig twee à drie dagen naar het buitenland vloog na een wedstrijd. Het 'grootste probleem' volgens BILD: "Hij slaapt te weinig en zit uren achter zijn spelcomputer, waarop hij tot in de ochtenduren speelt."