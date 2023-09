Driessen gaat los op Koeman: 'Om z’n hachie te redden'

Valentijn Driessen is zeer kritisch op bondscoach Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal veranderde van systeem om de negatieve tendens te doorbreken bij Oranje. De journalist van De Telegraaf denkt dat hij dat vooral doet om zijn baan te redden, na een heel moeizame periode.

“Omdat Frankrijk, Kroatië en Italië eerder een paar maten te groot waren voor het Nederlands elftal, viel bondscoach Ronald Koeman van zijn 4-3-3-geloof en ging hij met 3-4-2-1 op zeker in het EK-kwalificatieduel met Griekenland”, schrijft Driessen in De Telegraaf over de overwinning van het Nederlands elftal in Eindhoven op Griekenland. De Grieken staan op de wereldranglijst net boven Mali, constateert de cynische Driessen.

“Het leek erop of de bondscoach het WK-spelsysteem (5-3-2) van zijn voorganger Louis van Gaal kopieerde. Waarvan hij bij zijn presentatie zo nadrukkelijk afstand had genomen na het voor Oranje anonieme en tegenvallende WK in Qatar”, vervolgde de kritische Driessen, die de opstelling van het Nederlands elftal meer deed denken aan de periode onder Frank de Boer dan onder Louis van Gaal.

“Pikant was dat Koeman niet koos voor Cody Gakpo in de spits zoals Van Gaal, maar voor de statische Wout Weghorst. Met die keus had Koemans formatie meer weg van het Nederlands elftal van bondscoach Frank de Boer tijdens het EK in 2021”, vond Driessen. Ook onder De Boer was Dumfries in eigen land destijds een van de uitblinkers.

“Dumfries’ optreden tegen Griekenland impliceert dat Koeman het tegen Kroatië en Italië niet goed had gezien. Toen moest Dumfries veel behoudender spelen omdat Feyenoorder Lutsharel Geertruida voor de offensieve impulsen moest zorgen. (…) Na de galavoorstelling voor rust met sterke omschakelmomenten van een energiek Oranje zal er voor Koeman weinig reden zijn om iets aan te passen voor het bezoek aan Ierland", zei de journalist.