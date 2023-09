Erik ten Hag dreigt zomeraanwinsten zeven wedstrijden te moeten missen bij Manchester United

Erik ten Hag haalde afgelopen zomer met André Onana en Sofyan Amrabat twee oude bekenden naar Manchester United. Op Old Trafford kwam het tot een hereniging met de keeper uit zijn Ajax-periode en de middenvelder die hij onder zijn hoede had bij FC Utrecht. De Nederlandse trainer dreigt het tweetal in januari echter liefst zeven wedstrijden te moeten gaan missen.

Op 13 januari 2024 begint namelijk het toernooi om de Africa Cup of Nations (AFCON, in Nederland vooral bekend als de Afrika Cup) in Ivoorkust. De finale van het toernooi wordt op 11 februari afgewerkt, bijna een maand later. Onana leek na zijn geruchtmakende vertrek uit de selectie van Kameroen tijdens het voorbije WK in Qatar 'klaar' te zijn als international, maar werd tóch weer opgeroepen en hoopt zich met de ploeg te plaatsen voor het eindtoernooi. Daar wordt de Marokkaanse ploeg, die met een uitblinkende Amrabat knap vierde werd in Qatar, eveneens verwacht.

Artikel gaat verder onder video

In de periode dat het toernooi gespeeld wordt, staan voor Manchester United in ieder geval vier Premier League-wedstrijden op het programma. De ploeg van Ten Hag neemt het in januari en februari op tegen Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers, West Ham United en Aston Villa. Daarnaast zou de club nog drie andere duels af kunnen werken tijdens de Afrika Cup: zowel de halve finales van de League Cup (die over twee wedstrijden gaan) als de vierde ronde van de FA Cup staan in diezelfde periode op de planning.

Champions League

Bovendien komt ook de achtste finale van de Champions League - mocht Manchester United die bereiken - in het geding. De heenwedstrijd wordt afgewerkt op 13 en 14 februari, respectievelijk twee en drie dagen na de eindstrijd in Ivoorkust. Om tot de laatste zestien door te dringen moet de ploeg van Ten Hag minstens tweede worden in groep A; daarin treft het Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray.