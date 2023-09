Andre Onana gaat in statement in op toekomst bij nationale ploeg van Kameroen

Andre Onana heeft een verklaring gegeven over zijn terugkeer bij de nationale ploeg van Kameroen. De doelman van Manchester United speelde sinds het WK in Qatar niet meer voor zijn land, maar daar komt nu verandering in. Via de clubkanalen van zijn werkgever laat de ex-Ajacied van zich horen.

De 27-jarige Onana speelde tot op heden 34 interlands voor Kameroen. Tijdens het WK in Qatar kreeg de goalie onenigheid met de bondscoach. Daarop besloot hij het wereldkampioenschap te verlaten en ook te stoppen bij de nationale ploeg. Inmiddels is bekend geworden dat Onana negen maanden na dato toch terugkeert. Aanstaande dinsdag speelt Kameroen met Onana een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Burundi.

Artikel gaat verder onder video

"In de voetbalwereld doen zich, net als in het leven, bepaalde momenten voor die het maken van cruciale keuzes vereisen", schrijft Onana in een statement op X en de website van United. "De afgelopen maanden ben ik geconfronteerd met onrecht en manipulatie. Toch blijft mijn liefde voor mijn thuisland Kameroen altijd intact. Het verlangen om mijn land te vertegenwoordigen heeft nooit gewankeld. Dit is een onderdeel van mijn identiteit."

Onana kijkt er naar uit om de eer van zijn geboorteland weer te kunnen verdedigen. "Ik wil graag een compliment geven aan de regering van Kameroen. Er wordt hard gewerkt aan een beter land voor iedereen. Ik wil de bevolking van Kameroen bedanken voor hun steun. De tijd zal uiteindelijk de juistheid van onze daden onthullen. Mijn toewijding aan Kameroen blijft altijd. Ik ben vastbesloten om mijn steentje bij te dragen aan de bloei van ons land."