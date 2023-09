FC Barcelona treedt om deze reden met unieke Rolling Stones-tenues aan tegen Real Madrid

Een bijzondere gewaarwording tijdens de El Clásico. FC Barcelona zal het in de wedstrijd tegen Real Madrid opnemen in shirts waarbij het logo van The Rolling Stones op de borst prijkt. De band gebruikt dit als promotie voor hun langverwachte nieuwe album,Hackney Diamonds.

Dat melden Spaanse media woensdagavond. De opmerkelijke samenwerking tussen Barcelona en The Rolling Stones wordt mede mogelijk gemaakt door Spotify, de hoofdsponsor van de Catalaanse voetbalclub. Naar verluidt zou de streamingdienst afspraken hebben met Barcelona dat ze iedere El Clásico een uniek shirt mogen lanceren.

Artikel gaat verder onder video

Het is dus niet voor het eerst dat er een artiest op het shirt van Barcelona prijkt. Rapper Drake stond in oktober 2022 op het shirt van Barça tijdens het duel tegen De Koninklijke. Spotify zette de Canadees in het zonnetje omdat hij vijftig miljard streams had behaald via de streamingsdienst.

De wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid is wereldwijd de best bekeken voetbalwedstrijd in Spanje. Op 29 oktober staan beide ploegen voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar.