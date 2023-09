FC Utrecht heeft (bijna) een nieuwe trainer: Ron Jans wordt spoedig gepresenteerd in de Galgenwaard

FC Utrecht heeft niet heel veel tijd nodig gehad om een nieuwe hoofdtrainer te strikken. De club nam afgelopen week al na drie competitieduels afscheid van Michael Silberbauer, maar heeft naar verluidt al een opvolger gevonden. Volgens De Telegraaf gaat Ron Jans voor de groep staan in de Galgenwaard. Jans loodste FC Twente vorig seizoen nog naar een knappe vijfde plaats en zal er in Utrecht voor moeten zorgen dat er heel snel punten worden gepakt.

FC Utrecht droomt al jaren van een aanval op de top drie, maar die kwam in de voorbije seizoenen niet van de grond. De Domstedelingen eindigden in het afgelopen seizoen nog op een teleurstellende zevende plaats. Ze verzekerden zich daarmee weliswaar van een startbewijs voor de play-offs voor Europees voetbal, maar in de eerste ronde ging het al mis tegen Sparta Rotterdam. Silberbauer bleef desondanks aan als hoofdtrainer en kreeg het vertrouwen om in het nieuwe seizoen een betere prestatie neer te zetten. FC Utrecht haalde daarvoor de ene na de andere nieuwe speler, maar vooralsnog zonder succes. De club begon het seizoen met een 2-0 nederlaag bij PSV en verloor daarna ook van sc Heerenveen, PEC Zwolle én Feyenoord.

In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord zat Silberbauer al niet meer op de bank. De oud-speler van FC Utrecht kreeg daags na het verloren uitduel met PEC Zwolle te horen dat hij niet langer voor de groep zou staan. Silberbauer werd tegen Feyenoord vervangen door assistent Rob Penders, maar het is de bedoeling dat in de eerstvolgende wedstrijd Jans op de bank zit. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Twente werd de voorbije dagen al genoemd als belangrijkste kandidaat om Silberbauer op te volgen en volgens verschillende media, waaronder dus De Telegraaf, mag hij zich bijna de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht noemen. Volgens De Telegraaf moeten nog 'enkele voorwaarden worden ingevuld, waaronder de invulling van de technische staf'.

Het is de bedoeling dat Jans maandag of dinsdag wordt gepresenteerd als nieuwe oefenmeester van de huidige nummer zestien van de Eredivisie. Jans loodste FC Twente in het afgelopen seizoen nog naar de vijfde plaats in de reguliere competitie én via de play-offs naar een ticket voor de voorrondes van de UEFA Conference League. De ervaren keuzeheer leek na zijn avontuur in Enschede voorlopig niet van plan aan de slag te gaan bij een andere club, maar zijn sabbatical heeft dus niet heel lang geduurd.