Feyenoord krijgt 'speciale beoordeling' van de UEFA na Champions League-zege

Feyenoord werd in de afgelopen jaren talloze keren berispt, beboet en bestraft door de UEFA na Europese wedstrijden. Maar na de terugkeer in de Champions League is de Europese voetbalbond voor het eerst sinds lange tijd weer eens heel erg positief over alles wat er rondom De Kuip gebeurde dinsdagvond.

Stadion Feijenoord kreeg een ‘speciale’ beoordeling voor het reilen en zeilen rond de wedstrijd tegen Celtic. Volgens de UEFA was bijvoorbeeld het veld in uitstekende staat, klopte de organisatie voor, tijdens en na de wedstrijd en heeft ook het personeel zich uitstekend opgesteld, zo zou in het rapport hebben gestaan.

Alle UEFA-procedures zijn op juiste wijze gevolgd en daarom is er een uitstekende beoordeling uit de bus gerold voor het stadion van de Rotterdammers. Ook de supporters hebben zich eveneens op goede wijze laten zien, ondanks dat er een gedeelte van het stadion leeg moest blijven. Dat was deels uit voorzorg, want omdat er geen netten voor de camera’s mogen hangen, besloot Feyenoord een deel van de Olympiazijde leeg te houden tegen Celtic.

Dat alles om eventuele straffen in de toekomst te voorkomen. Bij nieuwe acties waarbij de regels overtreden worden, moet Feyenoord namelijk vrezen voor een wedstrijd zonder publiek of torenhoge boetes van de UEFA. In Nederland hangen de netten er wel, omdat het wel toegestaan is door de KNVB.