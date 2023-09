Georginio Wijnaldum rondt veelbesproken transfer af en wordt herenigd met Liverpool-icoon

Georginio Wijnaldum heeft zijn gewenste vertrek bij Paris Saint-Germain te pakken. De 32-jarige middenvelder voegt zich bij het Al-Ettifaq van trainer Steven Gerrard, waar hij onder meer samen gaat spelen met voormalig Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson.

Afgelopen seizoen speelde Wijnaldum op huurbasis bij AS Roma, dat hem tijdelijk overnam van PSG na een moeizaam debuutseizoen waarin speelminuten schaars waren. In Rome kende de oud-speler van Feyenoord en PSV echter een valse start; vroeg in het seizoen brak hij zijn scheenbeen op de training, waardoor hij het WK in Qatar moest laten schieten en pas in februari zijn rentree kon maken. Zijn inbreng bleef daarna evenwel beperkt en Roma besloot de optie tot koop die het bedong niet te lichten, waardoor Wijnaldum terugkeerde naar Parijs.

Ook dit seizoen was echter geen plaats voor de 89-voudig Oranje-international in de sterrenselectie van de nieuwe trainer Luis Enrique. Wijnaldums vroegere werkgevers Feyenoord en PSV toonden interesse, maar zouden niet aan de financiële eisen van PSG en/of de speler zelf kunnen hebben voldoen. Al-Ettifaq kon en wilde dat wél; de club telt volgens lokale media een bedrag van zo'n tien miljoen euro neer om Wijnaldum over te nemen.

Kritiek

Met zijn transfer is Wijnaldum de eerste Oranje-international die zijn heil zoekt in Saudi-Arabië, waar deze zomer een heel contingent Europese topspelers naartoe trok. Het kwam hem op hevige kritiek te staan van onder meer Johan Derksen en Valentijn Driessen. Zij stellen dat Wijnaldum het niet kan maken om - tegen een riant salaris - uitgerekend in Saudi-Arabië te gaan spelen. "Als je dan gaat voetballen in een land waar de mensenrechten stelselmatig worden overtreden, waar de Sharia-wetten worden gevolgd, waar onthoofdingen zijn en waar vrouwenrechten er gewoon niet zijn, en daar gewoon een paar miljoen komt ophalen, dan vind ik dat wel selectieve verontwaardiging", doelde Driessen op de boycot van Vandaag Inside na de veelbesproken Akwasi-rel door het Nederlands elftal.