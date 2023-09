Grote financiële problemen bij sc Heerenveen: FC Barcelona-praktijken met verkoop toekomstige inkomsten

SC Heerenveen zit financieel in enorm zwaar weer. De Friezen hebben elk seizoen een begrotingstekort van zo’n zes miljoen euro, maar inmiddels gaat het ook met de liquiditeit bergafwaarts. De club vreesde lang voor verscherpt toezicht van de KNVB en deed FC Barcelona-achtige taferelen.

De Friezen hadden aan het begin van dit seizoen nog een groot tekort in de begroting, dat uiteindelijk is gedicht door de verkoop van Milan van Ewijk. Anders was het onder toezicht van de KNVB gevallen en had het een plan moeten maken om binnen drie jaar er financieel weer bovenop te komen. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld toen FC Twente in grote schulden zat. Eind juni, als clubs normaliter het meeste geld in kas hebben, stond er nog slechts 5,8 miljoen euro op de bankrekening van sc Heerenveen.

Ondanks de verkoop van Van Ewijk zijn de financiële zorgen nog zeker niet weg in het Abe Lenstra Stadion. Waar FC Barcelona vorig jaar toekomstige inkomsten van de tv-gelden verkocht om transfers te kunnen doen, gebeurde in het Abe Lenstra Stadion iets soortgelijks, omdat de uitgaven zoveel groter zijn dan de inkomsten.

“De club heeft de resterende betaaltermijnen van Joey Veerman (PSV) en Amin Sarr (Olympique Lyon) aan een bank verkocht. Logisch gevolg is dat Heerenveen, door rentebetalingen, zelf minder geld aan deze transfers overhoudt”, weet de Leeuwarder Courant. “Omgekeerd had Heerenveen geen geld om onlangs middenvelder Luuk Brouwers te kopen. Met de verkopende club FC Utrecht is een betalingsregeling getroffen om de transfersom van ongeveer 7 ton vanaf de zomer van 2024 in termijnen te betalen.”

De Raad van Commissarissen van de Eredivisieclub achtte de financiële situatie ook ongezond van SC Heerenveen en gaf pas groen licht voor de begroting toen Van Ewijk voor bijna vijf miljoen was verkocht. “Ja, er zijn zorgen over onze financiële positie. Zo is het gewoon”, erkent algemeen directeur Ferry de Haan in de ochtendkrant.

Daarbij komt wel dat de club nog altijd hoopt op een akkoord met Sportstad Heerenveen over de hoge huur van het stadion. Ook krijgt sc Heerenveen nog altijd 3,1 miljoen van CSKA Moskou voor de deal van Chidera Ejuke en nemen de tv-inkomsten toe vanaf 2025. De Haan: “Met alles wat ik nu schets moeten wij naar een gezondere bedrijfsvoering gaan. En ja, daar zitten dus nog allerlei voorbehouden aan.”