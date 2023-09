Hans Kraay jr.: 'Zelfs Van der Vaart en Zidane kunnen hier helemaal niks mee, ik vond hem verschrikkelijk'

Hans Kraay jr. is totaal niet te spreken over het optreden van Mark Flekken in en tegen Ierland. De Limburger kreeg deze interlandperiode het vertrouwen van Ronald Koeman en maakte in de thuiswedstrijd tegen Griekenland een prima indruk, maar kwam in Dublin een heel stuk minder voor de dag. Kraay jr. verbaast zich vooral over een moment in de eerste helft.

Louis van Gaal zette zichzelf ruim twee jaar geleden neer als de ‘ontdekker’ van Flekken. De toenmalig bondscoach roemde de Limburger destijds vooral om zijn voetballende kwaliteiten. Die heeft hij in het Nederlands elftal echter nog maar weinig kunnen laten zien. Van Gaal nam Flekken tot de verbazing van velen niet mee naar het WK in Qatar en ook onder Koeman moest hij geduldig wachten op zijn kans. Die kreeg hij in de interlands tegen Griekenland en Ierland, maar het is de vraag of hij de keuzeheer heeft kunnen overtuigen.

Artikel gaat verder onder video

Van één moment in de eerste helft zal Koeman in ieder geval totaal niet te spreken zijn. De oefenmeester had zijn spelers weliswaar gewaarschuwd voor het fanatisme waarmee de Ieren de wedstrijd zouden aanvatten, maar die boodschap leek bij Flekken niet helemaal te zijn binnengekomen. De doelman ging al heel vroeg flink in de fout. “Flekken is een goed meevoetballende keeper, zeggen ze allemaal. Maar een goed meevoetballende keeper heeft de plicht om deze bal nóóit in te spelen bij iemand die gewoon in zijn nek gebeten wordt”, doelde Kraay jr. tijdens de nabeschouwing op ESPN op het moment dat Flekken De Jong inspeelde terwijl hij flink werd opgejaagd (zie screenshot onderaan artikel).

“Ook al is het Frenkie. Dit is echt ongelooflijk. Wat denkt die Flekken nou wat Frenkie ermee kan doen? En wat denkt Frenkie wat hij ermee kan doen?”, vroeg Kraay jr. zich hardop af. “Een goed meevoetballende keeper is verplicht om ballen te geven waar verdedigers iets mee kunnen. Als een verdediger of middenvelder - in dit geval Frenkie - er niks mee kan, en het is ellende en gevaarlijk, dan sla je even twee linies over.” Jan Joost van Gangelen, die de nabeschouwing presenteerde, wilde van Kraay jr. weten of De Jong niet beter bij de bal weg had kunnen blijven. “Frenkie is net als Rafael van der Vaart, Zinedine Zidane… Die kan je veel eerder inspelen dan iemand anders. Maar ook Van der Vaart en Zidane kunnen met deze bal helemaal niks, dus ook Frenkie niet. Frenkie wil de bal hebben, wil voetballen en dat hebben ze ook afgesproken, maar Flekken is hier gewoon honderd procent fout.”

Het was niet het enige moment van slordig balverlies van Flekken. De doelman stond in Dublin zichtbaar strak van de zenuwen en bleef in de eerste helft de bal inleveren. Kraay jr. trok een harde conclusie over het optreden van de Limburger. “Ik vond Flekken verschrikkelijk”, zei de analist.