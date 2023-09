Hans Kraay junior komt met denigrerende bijnaam voor verdediging van Ajax

Maurice Steijn heeft een halve dag na het 3-3 gelijkspel tegen Olympique Marseille vooruitgeblikt op De Klassieker tegen Feyenoord van aanstaande zondag. Onder meer Hans Kraay junior was aanwezig bij de persconferentie van de trainer van Ajax. De verslaggever wilde nog even kort terugblikken op de wedstrijd van donderdagavond en gaf de Amsterdamse verdediging terloops een denigrerende bijnaam.

Kraay wilde van Steijn weten hoe hij Anton Gaaei, Josip Sutalo en Jorrel Hato (Borna Sosa benoemde hij niet) in balbezit vond spelen. “FC Breed, of niet?”, doelde hij op het feit dat Gaaei, Sutalo en Hato in zijn ogen weinig risicovolle passes gaven. “FC Breed, dat vind ik niet”, reageerde Steijn. “We hebben ook een aantal risicovolle passes gegeven die onderschept werden. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd, dat je – zeker als je in een nieuwe formatie speelt – zuinig op de bal moet zijn.”

Volgens Kraay waren de verdedigers zo zuinig op de bal dat er geen tempo in de wedstrijd kwam. “Dat ben ik met je eens, dat is ook een verbeterpunt”, reageerde Steijn. “Dat is niet alleen van gisteren. Dat heb ik eerder aangegeven, ook in de praatjes met jullie (de journalisten, red.). Dat moet beter. We moeten in een hoger tempo spelen en de tegenstander uitspelen. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Ik hoop dat de spelers op basis van gisteravond, 3-3 tegen een goede tegenstander, vertrouwen hebben richting zondag.”

Kraay wilde ook van Steijn weten of hij Sosa in balbezit en balverlies een ‘echte Ajax-speler’ vindt. “In balbezit zeker. In balverlies moeten we nog met hem aan de slag, dat is duidelijk. Er zijn momenten dat hij nog korter moet dekken. Dat heeft voor mijn gevoel wat met de communicatie achterin te maken, waar we echt wel mee bezig zijn. Ik kijk ook vooral naar het positieve. Ik vind dat hij in heel veel opzichten een Ajax-speler is. We zijn elke dag bezig met de dingen die de jongens moeten verbeteren”, aldus Steijn.