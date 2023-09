'Het is zielig voor Brian Brobbey. Hij vindt dat Ajax allemaal klotespelers heeft gehaald'

Valentijn Driessen heeft medelijden met Brian Brobbey. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat de spits er nog maar weinig vertrouwen in heeft bij Ajax.

In de podcast Kick-Off zegt Driessen dat hij het 'zielig vindt wat er allemaal met Brobbey gebeurt'. NOS-journalist Jeroen Grueter vroeg hem dit weekend of hij er nog vertrouwen in heeft bij Ajax, waarop hij met 'ja' antwoordde. Podcastpresentator Pim Sedee vond het een opvallend interview. "Grueter vroeg toen: 'Heb je er veel vertrouwen in?' Toen zag je hem kijken van..."

Artikel gaat verder onder video

Driessen vindt het knap dat Brobbey überhaupt nog voor de camera komt. "Hij weet dat hij de strontkar over zich heen krijgt. Hij krijgt allemaal van dit soort kutvragen. Als hij werkelijk zijn hart laat spreken, dan zegt hij: 'Natuurlijk heb ik er geen vertrouwen in. We hebben een stelletje klotespelers gehaald. Daar worden we niet beter van. Er liep hier veel kwaliteit, nu sta ik alleen in de spits bij Ajax. Het is gewoon treurig."

"En dan raak ik een bal goed, dan is het weliswaar buitenspel, maar een goede goal die een beetje vertrouwen geeft, en dan word ik na een uur gewisseld…", vervolgt Driessen. "Dan komt Akpom, die er ook geen donder van kan…" Hoewel Akpom pas 29 minuten speelde in een Ajax-shirt, vindt Driessen het niet te vroeg om hem al af te schrijven. "Ik kan in vijf minuten zien of iemand een Ajax-speler is."

Veel van de aanwinsten zijn dat niet, denkt hij. "Deze jongens komen allemaal van clubs waar het toegestaan is om te verliezen. Dat is bij Ajax niet zo. Dat geeft een heel andere mentaliteit in een groep. Die zijn clubhoppers die alleen maar kijken naar het geld. Die club stelt voor hen niets voor. Als ze een keer verliezen, dan denken ze: over drie dagen weer een wedstrijd."