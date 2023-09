Ibrahim Afellay plaatst vraagtekens bij transferbeleid PSV: ‘Dan moet je hem bijna wegbrengen’

Ibrahim Afellay vraagt zich af of PSV er slim aan heeft gedaan om Ibrahim Sangaré op de laatste dag van de transferwindow te verkopen. De Ivoriaanse middenvelder leek bij PSV te blijven, maar verkaste uiteindelijk toch naar Nottingham Forest. Ook Johan Bakayoko had op het laatste moment naar de Premier League kunnen vertrekken, maar hij bleef PSV trouw. Afellay had het wel geweten als hij het voor het zeggen had gehad.

“Ik denk dat PSV Sangaré in de grote wedstrijden wel gaat missen. Aan de bal is hij natuurlijk niet de sterkste, maar als je ziet wat hij verdedigend allemaal opruimt en hoeveel werk hij Veerman in het verdedigen ontneemt… Dat gaat PSV denk ik wel enorm missen”, zei Afellay zondagavond in Studio Voetbal. Hoewel PSV-trainer Peter Bosz op het middenveld onder meer Joey Veerman en Jerdy Schouten tot zijn beschikking heeft, vreest Afellay dat de ploeg in de problemen kan komen. “Ze hebben nu echt gekozen voor het voetbal, wat ik alleen maar toejuich. Maar wat als er straks wat gebeurt met Veerman of Schouten?”

Naast Sangaré had ook Bakayoko op Deadline Day de overstap naar de Premier League kunnen maken. De aanvaller werd de hele zomer in verband gebracht met tal van clubs en afgelopen donderdag meldde Brentford zich met een miljoenenbod in Eindhoven. PSV stond niet onwelwillend tegenover een verkoop van de Belg, maar hij wilde in Eindhoven blijven. “Ik zou eerder Bakayoko verkocht hebben”, aldus Afellay. De oud-speler van PSV verwacht dat de inbreng van Bakayoko minder wordt nu Hirving Lozano is teruggekeerd. “Als trainer of leiding had je ook kunnen aangeven: luister, wij gaan Lozano halen. Jouw kansen op speelminuten worden geringer.”

Brentford had naar verluidt 40 miljoen euro over voor Bakayoko. “Helemaal als je een bod van 40 miljoen euro krijgt, dan moet je hem bijna wegbrengen”, stelde Afellay.