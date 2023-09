Jack van Gelder haalt live zijn gelijk over Ajax-speler die hij vorige maand al afkraakte

Jack van Gelder heeft na de 3-3 die Ajax moest incasseren tegen Olympique Marseille zijn gelijk gehaald over Anton Gaaei. De voetbalpresentator was eerder deze zomer uiterst kritisch over de komst van de rechtsback en haalt nu het derde doelpunt van Marseille aan om de Deense rechtsback opnieuw aan te pakken.

Pierre-Emerick Aubameyang bracht Marseille een kwartier voor tijd weer op gelijke hoogte. De sterspeler van de Fransen trok vanaf de linkerkant van het veld, de zone van Gaaei, naar binnen en verschalkte doelman Jay Gorter uiteindelijk met een schot in de verre hoek. Gaaei was in geen velden of wegen te bekennen en dat komt hem op te kritiek van Van Gelder te staan.

“Gaaei is een aanvaller die recent is omgevormd tot aanvallende back. Ik heb liever een verdediger die kan verdedigen”, schrijft Van Gelder vrijwel meteen na de 3-3 van Marseille op X, voorheen Twitter. Van Gelder uitte in augustus al openlijk zijn twijfels over Gaaei, die voor ongeveer vier miljoen euro overkwam van Deense Viborg FF.

“Een jonge back uit Denemarken, die mij op beelden die ik van hem heb bekeken, niet kan overtuigen. Ik heb wellicht een verkeerde indruk van hem gekregen door de beelden die ik heb gezien maar ik ben (nog) niet enthousiast”, schreef de televisiepersoonlijkheid toen onder meer over Gaaei. Volgens hem had Ajax beter voor Sergiño Dest kunnen gaan. Laatstgenoemde verkaste uiteindelijk van Barcelona naar PSV.