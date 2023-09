Jenni Hermoso meldt zich bij Spaans OM, Luis Rubiales moet vrezen

Jenni Hermoso heeft zich woensdag gemeld bij het Spaanse Openbaar Ministerie om een officiële klacht in te dienen tegen de omstreden bondsvoorzitter Luis Rubiales. Hij zoende haar na de gewonnen WK-finale op de mond, wat leidde tot heftige reacties van binnen en buiten de voetbalwereld. Rubiales weigert sindsdien echter categorisch om zijn positie op te geven.

Verschillende Spaanse media, waaronder Diario AS, brengen woensdag naar buiten dat Hermoso de volgende stap in de nu al weken voortdurende soap heeft gezet. Nu Hermoso zich bij het OM officieel heeft beklaagd over de actie van de voorzitter, staat niets een strafrechtelijke vervolging van Rubiales meer in de weg. Overigens mag hij zijn taken voorlopig sowieso niet uitvoeren: wereldvoetbalbond FIFA besloot vorige week al om Rubiales voor 90 dagen te schorsen.

De Spaanse openbaar aanklager doet al sinds 28 augustus onderzoek naar de veelbesproken kus van Rubiales. Nu Hermoso hem officieel beticht van aanranding, kan de zaak strafrechtelijk worden doorgezet.

In haar zaak tegen Rubiales wordt Hermoso bijgestaan door juristen van spelersvakbond FUTPRO. Via die organisatie bracht de 33-jarige speler eerder al haar eerste publieke verklaring over het incident naar buiten. "Als vakbond stellen we alles in het werk om dit soort acties niet ongestraft te laten", liet FUTPRO destijds weten.